primăria vine cu clarificări surparea de pe strada rahovei: o trecere de pietoni, desființată temporar

O porțiune a carosabilului de pe strada Rahovei din Sibiu s-a surpat în weekend, în zona unde SC Apă Canal SA are lucrări. Potrivit Primăriei Sibiu, atât traficul auto, cât și circulația pietonală au fost deviate temporar.

O porțiune de pe strada Rahovei s-a surpat în cursul zilei de duminică, în zona în care se efectuează lucrări pentru înlocuirea rețelei de apă. Din cauza surpării, traficul pe strada Rahovei este acum deviat. (DETALII AICI)

„Lucrările pe str. Rahova sunt efectuate pentru SC Apă Canal SA de firma de construcții SC DE Construct SRL, având ca scop înlocuirea rețelei de apă. Executantul, firma SC DE Construct și dirigintele de șantier din partea SC Apă Canal sunt responsabili să îndeplinească toate cerințele legale și cele din avizele emise pentru execuția lucrărilor, inclusiv punerea în siguranță a malurilor în cazul săpăturilor. Menționăm că Primăria Sibiu nu este abilitată să verifice respectarea normelor de siguranță în șantier, ci doar aspecte ce țin de semnalizarea șantierului, respectarea amplasamentelor aprobate și refacerea suprafețelor din domeniul public afectate de lucrări”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Autoritățile spun că situația din teren a fost verificată, iar constructorul a adoptat măsurile necesare de siguranță și semnalizare. „Poliția Locală a verificat în teren situația traficului din zonă și s-a constatat că firma de construcții DE Construct a luat măsuri pentru semnalizarea corespunzătoare a zonei în care s-a produs surparea. Traficul auto a fost deviat prin parcarea de pe partea opusă, circulându-se în dublu sens, pe câte o bandă pe sens. Traficul pietonal a fost deviat de pe trecerea de la intersecția str. Rahovei cu str. Oștirii, aceasta fiind închisă temporar, până la remedierea situației pietonii putând traversa pe trecerea de la Piața Rahovei sau cea de la intersecția cu str. Plugarilor”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

