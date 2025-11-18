prognoza anm până la mijlocul lui decembrie: pregătiți-vă pentru temperaturi ridicate și ploi abundente

Administrația Națională de Meteorologie anunță că debutul iernii în România se va caracteriza prin temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă, alături de precipitații abundente în majoritatea regiunilor țării. Prognoza este valabilă până la jumătatea lunii decembrie.

În intervalul 17-24 noiembrie, termometrele vor indica valori mai mari decât cele normale pentru această săptămână în toate zonele țării, cu cele mai mari abateri în sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât media obișnuită, cu excepția regiunilor din nord-est, unde se vor încadra în limite normale. Cele mai semnificative acumulări de ploaie sau lapoviță se așteaptă în sud-vest.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie va aduce temperaturi medii peste normal în întreaga țară, cu un accent mai puternic în est. Precipitațiile vor depăși valorile obișnuite în toate regiunile, în special în sud-vest.

În perioada 1-8 decembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, la fel și regimul pluviometric, care se va menține în limitele obișnuite în toate zonele.

Pentru intervalul 8-15 decembrie, ANM prognozează valori termice ușor mai mari decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi în general normale pentru această perioadă, fără variații semnificative.