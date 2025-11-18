programul evenimentelor de 1 decembrie din municipiul mediaș

Primăria Municipiului Mediaș îi invită pe medieșeni să ia parte luni, 1 decembrie 2025, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Programul zilei include lansări de carte, un spectacol folcloric de amploare și momente festive cu ceremonii militare și religioase.

Evenimentele vor debuta la ora 10:00, în Sala Mare a Primăriei Mediaș, cu o serie de lansări editoriale care pun în valoare cultura locală și națională. În cadrul evenimentului vor fi prezentate următoarele publicații:

– „Ucenicul iubit al Domnului” Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan – autor pr. dr. Achim Sărășan

– Flotila X: Asalt în Mediterană – autor Ion Mihai Ionescu

– Vlaho-bulgari, bizantini și latini (1185–1218) – autori dr. Vasile Mărculeț, dr. Andreea-Atanasiu Croitoru și dr. Ioan Mărculeț

– Grafică și fantezie – album de artă, autor Romulus Boieru

– Mediaș Aniversări, vol. III – studii și comunicări științifice

– Cultura Medieșeană XIV

De la ora 12:00, în Piața Corneliu Coposu se va desfășura un spectacol folcloric de excepție, susținut de artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești: Sava Negrean Brudașcu, alături de Grupul instrumental Sălăjenii, Mihaela și Ciprian Istrate, alături de Grupul instrumental Ceterașii de pe Câmpie, Costel Popa, Bianca și Diana Crețu, Natalia și Alin Matyas, Emilia Muntean și Aurica Bacea.

Sărbătoarea va continua de la ora 14:00 cu momente festive, incluzând un ceremonial militar și religios în cinstea Zilei Naționale a României.

Toți medieșenii sunt invitați să sărbătorească valorile și identitatea națională, într-o zi cu profunde semnificații istorice pentru România.