proiect imobiliar în zona centrală din mediaș: se construiesc 4 blocuri

Un proiect imobiliar se va realiza în Mediaș, în zona centrală a municipiului, pe o platformă industrială unde cândva funcționa un abator. Patru blocuri se vor ridica, fiind asigurate și spații comerciale și zone verzi. Documentația este în consultare la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Beneficiarul proiectului este Acvamed SRL, care își propune să revitalizeze zona, o fostă platformă industrială situată în centrul municipiului Mediaș. „Pe amplasamentul studiat a funcționat în trecut un abator cu toate anexele aferente acestuia, iar terenul a rămas în timp o enclavă industrială în zona centrală a municipiului Mediaș, care a cunoscut o puternică dezvoltare în ultimii ani, prin multiple reconversii funcționale ale terenurilor din jur, din industrie în zone mixte – spații comerciale și servicii”, se arată în memoriul de prezentare depus la APM Sibiu.

Patru clădiri noi în zona centrală

Patru blocuri se vor construi pe acest teren situat în zona străzii Michael Weiss. Unul dintre ele va avea și spații comerciale la parter. De asemenea, pe amplasament va fi păstrat un imobil care va avea funcțiunea de clădire de birouri.

Proiectul va fi realizat în două etape. În prima etapă se va construi imobilul C1, cu un regim de înălțime S+P+3, având un parter comercial, iar la etajele superioare locuințe colective. În această etapă se vor amenaja și căile de circulație, locurile de parcare din apropierea imobilului propus, cât și în zona imobilului existent deja pe teren. În etapa a doua, se vor construi și celelalte blocuri (C2, C3 și C4), care vor avea doar apartamente. Blocurile vor avea un regim de înălțime S+P+4+R. La subsol se vor amenaja locuri de parcare și adăpost de protecție civilă.

În perimetrul blocurilor se vor amenaja zone verzi, cu vegetație medie și joasă, cât și piste de biciclete. Accesul se va face din strada Michael Weiss.

Terenul nu este liber de construcții, motiv pentru care, înainte de începerea lucrărilor de ridicare a noilor clădiri, vor avea loc lucrări de demolare.

Valoarea investiției se ridică la 20.850.000 lei, iar perioada de implementare propusă este martie 2026 – martie 2029.