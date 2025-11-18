proiectul imobiliar care răsare în locul fostei fabrici de stilouri din sibiu: s-a anunțat când vor începe vânzările apartamentelor

Un nou proiect imobiliar urmează să prindă contur în centrul Sibiului, pe terenul fostei platforme industriale FLARO, unde funcționa fabrica de stilouri Gratioza.

Dezvoltatorul One United Properties anunță că lucrările de construcție vor începe în iunie 2026, iar vânzările apartamentelor vor fi lansate în aceeași perioadă.

Conform Economica , proiectul va fi unul mixt, combinând spații rezidențiale, birouri și zone comerciale, oferind un concept modern adaptat orașului. Compania a achiziționat terenul de la omul de afaceri Radu Octavian, fără a depune un aport major de capital propriu, pregătind astfel terenul pentru dezvoltare imediată.

„La Sibiu lucrurile se desfășoară mult mai rapid decât la București. Nu putem începe vânzările mai devreme de iunie, pentru că o companie încă activă pe teren are un termen contractual până atunci. Din iunie vom demara efectiv construcția și lansarea apartamentelor”, a explicat Victor Căpitanu, cofondatorul One United Properties

Terenul este situat pe strada Râului, aproape de piața Cibin, într-o zonă cu tradiție industrială, unde au funcționat în trecut fabrici precum Independența, Libertatea sau Amylon.

Un element deosebit al proiectului îl reprezintă conservarea și restaurarea a patru clădiri istorice, printre care și fosta fabrică de stilouri Gratioza, fondată în 1922.

„Aceste clădiri vor fi integrate cu atenție, combinând arhitectura contemporană cu identitatea istorică a Sibiului și conferind proiectului un caracter unic”, au transmis reprezentanții companiei.

Fabrică de stilouri și obiecte de scris Gratioza a fost înființată în 1922. Recunoscută ca unul dintre primii producători români de instrumente de scris, Gratioza a avut un rol important în dezvoltarea industrială a Sibiului în perioada interbelică. În timpul regimului comunist, fabrica a fost naționalizată și redenumită Flamura Roșie, devenind parte a grupului industrial FLARO, unul dintre principalii producători de obiecte de scris din România pe parcursul secolului XX. Stilourile Gratioza au fost folosite în corespondența Casei Regale Române și sunt astăzi expuse în colecții publice, inclusiv la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.