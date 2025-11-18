În cursul zilei de marți, câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au declanșat un protest spontan în interiorul Palatului Parlamentului, nemulțumiți de nivelul actual al salariilor și de posibilele tăieri viitoare.
Protestatarii au afișat pancarte și au scandat lozinci prin care solicită respect și condiții salariale corecte.
Printre mesajele afișate se numără: „Fără noi statul cade, cu noi statul tace”, „Statul doarme, salariatul rabdă”, „Personalul Camerei Deputaților merită respect”, „Munca noastră ține statul în viață” și „Salariul de mizerie ne umilește”.
Angajații spun că, deși statul se bazează pe munca lor, continuă să fie tratați cu indiferență și cer „salarii decente” pentru activitatea depusă.
Sursa foto: Andreea Ghiorghe
Ultima oră
- Panică globală: o parte a internetului a „înghețat”, iar mii de site-uri au picat – pe listă și multe ziare din România 33 de minute ago
- Președintele PSD Sibiu l-a felicitat pe Mitropolitul Ardealului cu ocazia celor 20 de ani de slujire: ”La mulți ani binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte!” 52 de minute ago
- Protest spontan la Parlament: angajații cer salarii mai bune și respect / video o oră ago
- Sistemul E-sigur se extinde: toate camerele din orașe vor monitoriza traficul 2 ore ago
- Proiectul imobiliar care răsare în locul fostei fabrici de stilouri din Sibiu: s-a anunțat când vor începe vânzările apartamentelor 2 ore ago