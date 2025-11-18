protest spontan la parlament: angajații cer salarii mai bune și respect / video

În cursul zilei de marți, câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au declanșat un protest spontan în interiorul Palatului Parlamentului, nemulțumiți de nivelul actual al salariilor și de posibilele tăieri viitoare.

Protestatarii au afișat pancarte și au scandat lozinci prin care solicită respect și condiții salariale corecte.

Printre mesajele afișate se numără: „Fără noi statul cade, cu noi statul tace”, „Statul doarme, salariatul rabdă”, „Personalul Camerei Deputaților merită respect”, „Munca noastră ține statul în viață” și „Salariul de mizerie ne umilește”.

Angajații spun că, deși statul se bazează pe munca lor, continuă să fie tratați cu indiferență și cer „salarii decente” pentru activitatea depusă.

Sursa foto: Andreea Ghiorghe