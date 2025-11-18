românia - spania se joacă cu casa închisă la sibiu. s-au dat toate biletele

Biletele pentru meciul România U 21 – Spania U 21 care se va disputa marți, 18 noiembrie, de la ora 19.00, pe Municipalul din Sibiu au fost epuizate.

Naționala de Tineret a României va juca marți seara al treilea său meci pe arena din Parcul sub Arini, marți, cu Spania, în preliminariile Euro 2027. Primul joc a avut loc în martie 2023, împotriva Germaniei, scor 0-0, acesta fiind unul amical. Al doilea a fost în octombrie 2023, cel cu Finlanda, 1-0, în preliminariile Euro 2025.

“Toate biletele disponibile spre vânzare pentru meciul cu Spania de pe stadionul Municipal din Sibiu au fost procesate! Ne vedem diseară în tribune!” a anunțat Federația Română de Fotbal pe pagina sa oficială.

Sibienii care nu au reușit să își achiziționeze bilete pot urmări meciul România U 21 – Spania U 21 în direct, pe canalul de televiziune Pro Arena sau pe platforma Voyo.

Jucătorul lui FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru este anunțat titular pentru naționala de tineret la meciul de marți seară, contra Spaniei.

Spania U 21 este lider în grupă, cu punctaj maxim din 3 jocuri, în timp ce România este pe locul 3, cu 7 puncte din 4 jocuri. Prima clasată merge direct la Euro 2027, iar locul 2 va merge la ”baraje”.