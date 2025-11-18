se reiau deversările lacului vidraru: precizări importante pentru populație

Hidroelectrica a anunțat că miercuri, între orele 7:00 și 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, parte a etapelor de golire planificate ale lacului de acumulare.

Potrivit companiei, operațiunea se va desfășura sub supraveghere strictă, în colaborare cu ABA Argeș-Vedea, ISU, Sistemul de Gospodărire a Apelor și toate instituțiile județene implicate.

Aceste deversări au scopul de a evalua din nou capacitatea reală de transport a albiei râului Argeș între Barajul Vidraru și acumularea Oești, după ce, în perioada 30 octombrie – 18 noiembrie 2025, ABA Argeș-Vedea a realizat lucrări suplimentare de consolidare în zonele critice.

În timpul intervalului menționat, debitele în aval vor înregistra creșteri semnificative. Autoritățile recomandă populației să evite apropierea de albia râului pe tronsonul Baraj Vidraru – lac acumulare Vilcele, să nu desfășoare activități precum pescuit sau lucrări în albie și să respecte indicațiile echipelor din teren și ale autorităților locale.

Hidroelectrica precizează că aceste deversări controlate nu afectează calitatea apei potabile și nici turbiditatea acesteia.

„Etapa programată pentru 19 noiembrie este esențială pentru finalizarea în siguranță a golirii Lacului Vidraru. Aceasta permite verificarea stabilității lucrărilor hidrotehnice, testarea funcționării corecte a celor două goliri de fund ale barajului și asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru comunitățile din aval”, se arată în comunicatul companiei.