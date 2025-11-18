ședință cu scântei între primari și premierul ilie bolojan: olguța vasilescu s-a răstit la premier

O întâlnire care ar fi trebuit să clarifice modul în care va fi împărțit plusul de venit rezultat din noile taxe locale s-a transformat într-o confruntare tensionată între primarii de municipii și premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile au avut loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, unde mai mulți edili au reacționat la intenția Guvernului ca o parte consistentă din veniturile suplimentare să rămână la bugetul central.

Conform unor surse participante la ședință, premierul le-a prezentat edililor scenariul în care surplusul de bani provenit din majorarea impozitelor pe proprietate ar putea fi preluat integral de stat. Propunerea a generat rapid nemulțumiri, iar primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, s-a numărat printre cei care au contestat deschis planul Guvernului. Potrivit relatărilor, aceasta i-ar fi transmis premierului că nu acceptă varianta discutată, repetând insistent și răstit: „Exclus!”.

Detalii suplimentare au fost oferite de primarul Slatinei, Mario De Mezzo. Acesta a confirmat tensiunile din sală și a relatat intervenția Olguței Vasilescu. De Mezzo a precizat că reacția fermă a acesteia a schimbat tonul discuției și a atras atenția tuturor participanților.

„A fost singura care i-a spus premierului că nu există nicio posibilitate să accepte modul propus de luare a banilor locali”, a afirmat edilul Slatinei.

Mai mult, primarul Mario De Mezzo a criticat modul în care Guvernul a abordat întâlnirea, subliniind că nu a fost vorba de o consultare reală, ci doar de o informare. El a avertizat că municipalitățile riscă să rămână fără resurse reale dacă veniturile suplimentare sunt compensate prin tăieri de la bugetul de stat.

De Mezzo a dat exemplul Slatinei, unde veniturile din impozitele pe salarii sunt consistente datorită platformei industriale, însă sunt obținute într-un context de poluare ridicată, cu efecte vizibile asupra sănătății locuitorilor.

„Dacă iei toți acești bani, iei bani generați cu costuri pe umerii oamenilor. Lasă-ne ce este al nostru”, a spus el.

Disputa pornește de la modificările legislative prin care impozitele pe proprietate, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme, ar urma să crească automat de la 1 ianuarie. Deși actul normativ a fost trimis înapoi de Curtea Constituțională din motive procedurale, Guvernul intenționează să reia urgent procesul legislativ, după cum a transmis Bolojan primarilor.

Conform Mediafax, Premierul a explicat că, în proiecțiile Ministerului de Finanțe, majorarea acestor impozite este deja inclusă în calculele privind deficitul, motiv pentru care statul ar urma să reducă proporțional transferurile către administrațiile locale. Bolojan a admis că nu este stabilit dacă reducerea va fi totală sau parțială, însă mesajul transmis a fost că statul nu își mai permite să păstreze nivelul actual al alocărilor către primării.

Edilii se tem că vor ajunge să justifice creșterea taxelor în fața cetățenilor fără ca aceste sume să rămână efectiv în comunități. În lipsa unor garanții privind păstrarea banilor la nivel local, primăriile riscă să își vadă diminuate investițiile și capacitatea de a acoperi costurile în creștere.

Premierul a promis totuși formule de sprijin pentru orașele cu venituri mici, însă fără a oferi, deocamdată, detalii concrete.

