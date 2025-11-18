sistemul e-sigur se extinde: toate camerele din orașe vor monitoriza traficul

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat extinderea Sistemului „E-Sigur, care va colecta imagini nu doar de la camerele instalate de autoritățile locale, ci și de la camerele de bord ale participanților la trafic.

De la începutul anului 2025, imaginile provenite de la cele 700 de camere mobile ale Ministerului Afacerilor Interne sunt procesate digital în centre de monitorizare și dispecerate. Prin noua ordonanță de urgență, sistemul va fi extins, permițând conectarea progresivă a tuturor camerelor locale și integrarea lor cu datele transmise de șoferi.

„Acest sistem va identifica rapid șoferii iresponsabili, va permite sancționarea lor sau eliminarea lor din trafic, prevenind astfel accidentele. Am creat cadrul legal prin Ordinul ministrului nr. 99/2025 pentru utilizarea imaginilor autorităților locale în constatarea automată a contravențiilor, un pas important în digitalizarea controlului rutier”, a explicat Cătălin Predoiu.

Ministrul a precizat că sistemul va funcționa pe trei paliere: constatare directă în teren, monitorizare automată și procesarea sesizărilor video transmise de conducătorii auto. În plus, se propune ca o parte din amenzile plătite voluntar să fie redirecționate către programe de educație rutieră și mentenanța echipamentelor tehnice, conform bunelor practici europene.

Pe termen mediu, Predoiu a menționat integrarea inteligenței artificiale pentru supravegherea traficului, similar cu soluțiile implementate în alte state. Sistemul e-Sigur va permite detectarea imediată a încălcărilor, identificarea rapidă a vinovaților și aplicarea sancțiunilor fără birocrație și întârzieri pentru autorități.