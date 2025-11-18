stop donațiilor neautorizate! dgaspc sibiu avertizează privind campaniile lansate în numele copiilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu informează publicul cu privire la poziția instituției față de campaniile de colectare de fonduri, atât online, cât și offline, care implică copii sau tineri.

Reprezentanții D.G.A.S.P.C. Sibiu precizează că instituția nu își exprimă acordul pentru campanii care folosesc imaginea sau numele copiilor, indiferent de scopul declarat al organizatorilor. Potrivit instituției, toți copiii aflați în grija sa beneficiază de nevoile materiale de bază, inclusiv produse de igienă, curățenie, îmbrăcăminte și alte bunuri esențiale, acoperite prin bugetele și procedurile legale existente.

În schimb, D.G.A.S.P.C. Sibiu încurajează sprijinul persoanelor fizice, al organizațiilor și al partenerilor instituționali prin inițiative care vizează:

activități educaționale, cursuri, ateliere și programe de dezvoltare personală;

activități recreative, socializare, excursii și evenimente culturale;

proiecte care sprijină dobândirea de abilități pentru viața independentă și integrarea socială a copiilor și tinerilor.

Instituția subliniază că aceste tipuri de sprijin au un impact direct asupra dezvoltării emoționale, cognitive și sociale a beneficiarilor, oferindu-le oportunitatea de a se simți parte din comunitate și de a construi un viitor stabil.

D.G.A.S.P.C. Sibiu rămâne deschisă colaborării cu toți cei care doresc să susțină copiii într-un mod responsabil, transparent și conform cadrului legal, respectând întotdeauna interesul superior al copilului.