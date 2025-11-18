tir răsturnat la intrare în slimnic, pe sensul sibiu - mediaș / video

Marți dimineața, șoferul unui TIR care circula pe ruta Sibiu – Mediaș a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.
UPDATE ora 10:20 – Conform IPJ Sibiu, polițiștii rutieri sibieni au stabilit că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe direcția Sibiu-Mediaș, un bărbat în vârstă de 59 de ani, din județul Dâmbovița, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe acostament. În urma testării alcoolscopice a șoferului rezultatul a ieșit negativ. Traficul în zonă este îngreunat.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Potrivit primelor date, șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a scăpat doar cu răni superficiale. Ceilalți participanți la trafic s-au oprit pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a alerta autoritățile prin 112.
Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7:50.
CITEȘTE ȘI: Accident grav pe DN1 la intrarea în Veștem: Plan Roșu activat după ce un microbuz s-a ciocnit cu o mașină și s-a răsturnat / foto
Ultima oră
- Stop donațiilor neautorizate! DGASPC Sibiu avertizează privind campaniile lansate în numele copiilor 17 minute ago
- Panică globală: o parte a internetului a „înghețat”, iar mii de site-uri au picat – pe listă și multe ziare din România o oră ago
- Președintele PSD Sibiu l-a felicitat pe Mitropolitul Ardealului cu ocazia celor 20 de ani de slujire: ”La mulți ani binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte!” o oră ago
- Protest spontan la Parlament: angajații cer salarii mai bune și respect / video 2 ore ago
- Sistemul E-sigur se extinde: toate camerele din orașe vor monitoriza traficul 2 ore ago