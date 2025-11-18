tir răsturnat la intrare în slimnic, pe sensul sibiu - mediaș / video

Marți dimineața, șoferul unui TIR care circula pe ruta Sibiu – Mediaș a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

UPDATE ora 10:20 – Conform IPJ Sibiu, polițiștii rutieri sibieni au stabilit că, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe direcția Sibiu-Mediaș, un bărbat în vârstă de 59 de ani, din județul Dâmbovița, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe acostament. În urma testării alcoolscopice a șoferului rezultatul a ieșit negativ. Traficul în zonă este îngreunat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor date, șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a scăpat doar cu răni superficiale. Ceilalți participanți la trafic s-au oprit pentru a-i acorda primul ajutor și pentru a alerta autoritățile prin 112.

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 7:50.

