a nins la păltiniș și bâlea lac: și în sibiu au căzut câțiva fulgi de nea / video foto

În cursul nopții, pe fondul unei răciri accentuate în zonele montane din judeţul Sibiu, s-au înregistrat primele ninsori ale sezonului.

La staţiunea Păltiniş şi în zona de altitudine a drumului care conduce spre Bâlea Lac, pe Transfăgărăşan, stratul de zăpadă măsoară câțiva centimetri.

Cum este vremea în cele două stațiuni turistice

În staţiunea Păltiniş s-a resimţit o răcire semnificativă, ceea ce a permis transformarea precipitaţiilor în fulgi. Prognoza indică pentru perioada următoare temperaturi ce pot să coboare chiar și sub 0 °C.

În zona Bâlea Lac condiţiile sunt şi mai propice pentru ninsoare. Modelul pe 15 zile arată că sunt anticipate „averse de ninsoare, cu momente de cer senin” şi chiar „şanse de strat de zăpadă”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ce ne arată prognoza meteo

Pentru Păltiniş, date recente arată temperaturi maxime ce pot varia în jurul valorii de 0-2 °C şi minima nopţii care poate coborî semnificativ, aspect ce favorizează depunerea zăpezii.

Pentru Bâlea Lac, prognoza indică intervale cu temperaturi apropiate de pragul de îngheţ şi posibilitate de ninsoare. Pe harta pe 15 zile apar explicit condiţii de „ger” şi „şanse de strat de zăpadă”.

Fenomenul este un semnal timpuriu că sezonul rece începe să se facă simţit în zona montană a judeţului Sibiu. Deşi nu este vorba de zăpadă din belşug, apariţia ei atât la Păltiniş, cât şi la Bâlea Lac marchează un moment de tranziţie către iarnă.