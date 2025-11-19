alegeri la cârța: cine sunt cei doi candidați care vor să ajungă primar
Cristin Magheru (stânga) și Eduard Andrei Manițiu (dreapta)

Cristin Magheru și Eduard Andrei Manițiu sunt cei doi candidați înscriși în cursa pentru scaunul de primar din comuna Cârța. 

Locuitorii comunei Cârța sunt chemați la vot. În 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parțiale pentru funcția de primar. Alegerile vin ca urmare a faptului că Daniel Cândulețiu, fostul edil, a fost declarat incompatibil de ANI în anul 2023. El a exercitat simultan cu funcția de primar, în perioada 22 octombrie 2020 – 2 noiembrie 2021, și calitatea de comerciant persoană fizică. În luna martie 2025, Cândulețiu, care câștigase alegerile pentru a doua oară, a fost suspendat din funcție printr-un ordin al Prefecturii Județului Sibiu. (DETALII AICI)

Noi alegeri la Cârța 

În cursa pentru funcția de primar al comunei Cârța din județul Sibiu și-au depus candidaturile doar doi candidați. Acestea urmează să fie validate definitiv la data de 23 noiembrie. 

Singurele partide care și-au desemnat candidații pentru această funcție sunt PSD și PNL. 

Cristin Magheru (PSD) a ocupat funcția de primar al comunei Cârța vreme de 20 de ani, în perioada 2000 – 2020. La alegerile de acum 5 ani, el a pierdut scaunul de edil la doar câteva voturi. În 2024, a candidat din nou, dar a pierdut în fața contracandidatului său, Daniel Cândulețiu. Pentru validarea candidaturii, Magheru a depus lista de susținători ce cuprinde 150 de semnături. 

Eduard Andrei Manițiu (PNL) a ocupat funcția de viceprimar al comunei Cârța în mandatul primarului Daniel Cândulețiu. Pentru aceste alegeri, în vederea validării candidaturii, el a depus o lista de susținători care cuprinde 307 de semnături. 

Secțiile de vot din Cârța se vor deschide în 7 decembrie la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00. 

