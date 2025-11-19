alertă pe cerul româniei: au fost ridicate avioanele de vânătoare după ce o dronă a intrat în spațiul aerian

Două aeronave Eurofighter Typhoon și două F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, după ce radarele au semnalat o dronă care a intrat în spațiul aerian național în proximitatea graniței cu Ucraina.

Mobilizarea a început în jurul orei 00:20, atunci când autoritățile au transmis o avertizare RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. O dronă a fost detectată pătrunzând aproximativ 8 kilometri în interiorul teritoriului României, de pe direcția Vâlcov – Periprava – Chilia Veche, semnalul pierzându-se pentru scurt timp.

Deși intermitent, semnalul dronei a reapărut pe radare timp de circa 12 minute, cu o traiectorie ce indica deplasarea dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (județul Galați), apoi spre zona Oancea, pe teritoriul Republicii Moldova. În acest interval, autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-Alert, la 00:59, pentru locuitorii din nordul județului Galați.

Două Eurofighter Typhoon, dislocate de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la 00:25 pentru a supraveghea situația aeriană în contextul unor noi atacuri rusești în apropierea graniței României. Avioanele de vânătoare Eurofighter au revenit la sol la 01:50, iar cele F-16 au aterizat la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Până în prezent, autoritățile nu au informații privind o posibilă prăbușire a dronei pe teritoriul României. Echipe specializate rămân pregătite să pornească verificările în zonele indicate de radare, în timp ce monitorizarea spațiului aerian continuă pe fondul intensificării atacurilor din apropierea frontierei.

FOTO: Forţele Aeriene Române