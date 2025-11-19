bolojan strânge șurubul: tăieri de 10 la sută din personal în toate ministerele

Economiile de 700 de milioane de lei realizate în ultimele luni sunt primul semnal că disciplina bugetară începe să dea rezultate, susține premierul Ilie Bolojan.

Acesta a explicat, miercuri, 19 noiembrie, că obiectivul major al ministerelor în 2026 va fi reducerea cheltuielilor astfel încât deficitul bugetar să revină „la un nivel sustenabil”.

Premierul Bolojan afirmă că, rezultatele încep deja să se vadă: dobânzile la care se împrumută statul au scăzut cu aproximativ un punct procentual, iar economiile acumulate totalizează circa 700 de milioane de lei.

„Doar economiile făcute într-un an reprezintă o sumă importantă”, a completat premierul.

Conform Mediafax, premierul a detaliat că pachetul de reformă administrativă impune o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele trebuie să reducă, în 2025, costurile cu personalul cu până la 10% față de nivelul actual.

„Unii pot să facă reduceri de personal, dacă analiza arată că există posturi excedentare. Alții pot ajusta sporuri sau alte beneficii”, a explicat premierul, subliniind că măsurile sunt flexibile, dar necesare.

Bolojan a atras atenția că, în ultimii ani, cheltuielile bugetare au depășit constant estimările, iar continuarea acestui trend ar afecta credibilitatea financiară a României.

Referindu-se la opoziția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind reducerile de personal, Bolojan a oferit și exemple concrete de reorganizare, inclusiv în zona Ministerului de Interne: unele posturi de pază ale jandarmilor ar putea fi înlocuite cu sisteme de supraveghere, iar personalul astfel disponibilizat ar putea fi redistribuit către activități operative.

Mesajul premierului este că toate ministerele trebuie să participe la acest efort, fără excepții: „Este greu să te apuci să faci excepții. Toți cei care suntem într-o funcție publică trebuie să fim parte la acest efort.”

Acesta a insistat că măsurile nu vizează scăderi salariale: „Asta nu înseamnă că i se taie cuiva din salariu. Este vorba despre gestionarea cheltuielilor – să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile.”

În următoarele zile vor fi finalizate discuțiile privind pachetul administrativ, care trebuie adoptat înainte de construirea bugetului pentru anul viitor, pentru a preveni noi derapaje. „Vom clarifica cum controlăm această anvelopă, cum ne controlăm costurile și cum le reducem treptat”, a declarat premierul, afirmând că măsurile luate în vară, deși nepopulare, „își arată deja rezultatele”.

Bolojan a încheiat subliniind că menținerea disciplinei bugetare este singura soluție pentru a evita creșterea taxelor: „Asta trebuie făcut și anul viitor, să nu mai creștem taxe și impozite.”