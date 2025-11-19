cât costă să mănânci în târgul de crăciun din sibiu: ciolan rotisat la 17 lei suta de grame, două sarmale sunt 45 de lei, iar obrăjorii de porc costă 69 de lei / foto video

Târgul de Crăciun din Sibiu oferă mâncare pentru toate gusturile. Prețurile pornesc de la 10 lei pentru un hot dog și ajung până la 40 de lei pentru o porție de sarmale. Cel mai scump preparat este unul mai special: tocană de obrăjori de porc, servit într-o porție generoasă.

Gama culinară este atât pentru turiști, cât și pentru sibieni: de la opțiuni simple, de tip fast-food sau preparate tradiționale românești, până la feluri mai sofisticate servite în Christmas Chalet, restaurantul din centrul târgului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Plăcintele „ca la bunica”, cu 18 lei

O opțiune mai ieftină, dar foarte apreciată de vizitatori, sunt plăcintele tradiționale. La „La Plăcinte pe Lespede”, orice plăcintă – fie cu brânză de burduf, cu măr și scorțișoară, cu șuncă și cașcaval sau chiar Nutella – costă 18 lei. Anul acesta s-a adăugat și plăcinta cu dovleac, deja un succes printre vizitatori.

„Considerăm că la un astfel de eveniment este o opțiune accesibilă pentru fiecare client. Am simțit bucuria fiecărui client anul trecut și am decis să păstrăm prețul de 18 lei pentru fiecare plăcintă”, spune Ionuț, de „La Plăcinte pe Lespede”.

Citește și: „La plăcinte pe lespede” revine la Târgul de Crăciun Sibiu. Gustul autentic al copilăriei, la Căsuța nr. 92

Opțiuni rapide și ieftine, de la 10 lei: hot dog și sandvișuri

Pentru cei care vor ceva rapid, târgul propune hot dog clasic la 10 lei, hot dog bavarez la 20 lei, iar burgerii încep de la 40 lei.

Dacă preferi ceva mai consistent, poți încerca sandvișurile italienești: un panino vegetarian costă 27 lei și include baghetă, unt, roșii cherry, rucola, castraveți murați și brânză raclette topită.

Mâncare tradițională la prețuri de peste 40 de lei

Târgul este și un loc unde poți gusta preparate tradiționale românești. Mimi de la Szigetigrill povestește: „Avem ciolan cu legume – 40 lei, ciolan simplu – 17 lei/100 g, cârnați prăjiți – 17 lei/100 g, varză călită roșie – 20 lei, sarmale două bucăți – 40 lei, frigărui – 40 lei, ceafă afumată – preț afișat la stand.”

„Este al 15-lea an în care suntem aici, iar clienți din București sau Brașov revin an de an. Ne-am străduit să menținem un echilibru între calitate și preț, chiar dacă materia primă s-a scumpit. Preparatele s-au scumpit cu 1, 2 lei”, adaugă Mimi.

69 de lei, cel mai scump preparat la Christmas Chalet

Christmas Chalet oferă preparate mai complexe, pentru cei care vor să experimenteze cu adevărat atmosfera sărbătorilor. Aici găsești sarmale, ciorbă de burtă, gulaș și platouri tradiționale cu brânzeturi locale. Sunt și preparate internaționale, unele disponibile la seri tematice, cum ar fi seara de sushi sau seara spaniolă, cu jamon servit direct la locul de degustare.

Prețurile încep de la 18 lei și ajung până la 69 lei, cel mai scump fiind tocana de obrăjori de porc. O porție de sarmale costă 45 lei, iar platourile cu brânzeturi sunt în jur de 30 lei. Ciorbele, cu tot cu garnitură, pâine, smântână și ardei, variază între 30 și 35 lei, în funcție de tip.

Andrei de la restaurantul Pasaj explică prețurile preparatelor servite la Christmas Chalet. „O porție de sarmale la Chalet costă 45 de lei. Pentru corectitudine, trebuie mereu raportat prețul la cantitate, calitate, locație și multe alte aspecte. Niciodată nu plătești doar materia primă – carnea sau varza, al căror preț îl știe toată lumea. În spatele fiecărui preparat se află masa la care stai, farfuria din care mănânci, tacâmurile, confortul oferit, fie că afară e frig sau cald. Toate acestea fac parte din experiența pe care o primești și care se reflectă în prețul final”, a spus Andrei, de la restaurantul Pasaj, cel care se ocupă de preparatele de la Christmas Chalet.

Vinul fiert, vedeta iernii, cu 25 de lei cana la Christmas Chalet

Niciun târg de Crăciun nu e complet fără vin fiert. Ovidiu Balaban de la Wine Not? explică rețeta unui vin fiert cu gust deosebit. „Venim la fiecare ediție a Târgului de Crăciun cu o rulotă. Anul acesta, organizatorii ne-au invitat să facem parte din decorul Christmas Chalet. Ne ocupăm în special de vinuri, mai ales de vinul fiert, pentru că iarna acesta este produsul cel mai căutat. Rețeta este creată de noi: colaborăm cu mulți producători care ne trimit vinuri special pentru acest tip de preparat, iar apoi pregătim un sirop din fresh de portocale și lămâie, zahăr și condimente, astfel încât să obținem un gust unic și de foarte bună calitate”, a mai spus Ovidiu Balaban.

La Chalet, o cană de 250 ml de vin fiert cu portocală deshidratată, servită cu tot service-ul, costă 25 lei. Este perfectă pentru a te încălzi în timp ce te plimbi printre lumini și mirosuri de sărbători.

Citește și: Am dat prima tură prin Târgul de Crăciun din Sibiu: noile decoruri arată bine, cupola fură privirile, iar turiștii spun că e ”foarte frumos” / video foto