cât mai costă o cafea în sibiu? topul cafenelelor din oraș după preț: diferențe și de 15 de lei între locații!

Chiar dacă în ultimul an prețurile au crescut, sibienii nu mai aleg prima cafea pe care o găsesc: vor una bună, cu un gust curat și cu arome plăcute. Am dat o raită pe la 13 cafenele din Sibiu și am făcut un top al acestora, în funcție de preț și de gama de cafea comercializată. Astfel prețul unei cafele începe de la 5 lei si ajunge până la 20 de lei, în funcție de ce vă alegeți. Acesta poate să crească și la peste 30 de lei, dacă optați pentru un lapte vegetal în locul celui tradițional. Un preț care ”concurează” liniștit cu cele din marile capitale ale Europei.

Fie că ești în drum spre facultate, în pauza de la muncă sau la o întâlnire cu prietenii, aproape mereu ai o cană de cafea lângă tine. Nu e un secret că și la Sibiu numărul de oameni care consumă cafea constant este într-o vădită creștere. Pentru mulți cafeaua a devenit o rutină zilnică, iar tocmai de aceea am decis să vedem cât mai costă o cafea în burgul sibian și ce specialități preferă oamenii să bea. Am verificat prețurile la 13 dintre cele mai populare cafenele și locații de specialitate din oraș, și am constatat că ”licoarea neagră” are prețuri cam pentru toate buzunarele.

Cappucino de la 8 la 18 lei

Preferata sibienilor, cappuccino, poate să ajungă la prețuri comparabile cu cele din marile orașe europene. La Viena de exemplu, în zona centrală prețurile încep de la 2,9 euro (aproximativ 15 lei), iar la Veneția în Italia, prețurile încep de la 1,9 euro (aproximativ 9-10 lei).

Cel mai ieftin în Sibiu este la 5 to go, în timp ce la Amor Perfecto ajunge la 18 lei, dar trebuie să specificăm că diferă și tipul de cafea folosit, precum și cel de lapte.

Cafenea Cappuccino 5 to go 8 lei Amber Caffe 12 lei Arhiva de Cafea și Ceai 14 lei Hug the Mug 14 lei Katrin 15 lei Turtha 15 lei The Refresh 15 lei Gogosh coffee & donuts 15 lei Charlie’s Specialty Coffee and Brunch 16 lei Lumos – Coffee and Brunch 16 lei Cafe Wien 16 lei Meron 17 lei Amor Perfecto 18 lei

Espresso e cel mai ieftin

Espresso-ul este nu doar băutura de bază pentru iubitorii de cafea, ci și cea mai ieftină opțiune pe care o găsești în majoritatea cafenelelor din Sibiu. Tot cei de la 5 to go, au cel mai ieftin espresso, în timp ce cel mai scump este la Charlie’s.

Cafenea Espresso 5 to go 5 lei Gogosh coffee & donuts 5 lei The Refresh 8 lei Amber Caffe 9 lei Katrin 9 lei Arhiva de Cafea și Ceai 10 lei Hug the Mug 10 lei Turtha 11 lei Lumos – Coffee and Brunch 12 lei Meron 13 lei Amor Perfecto 13 lei Cafe Wien 13 lei Charlie’s Specialty Coffee and Brunch 14 lei

Flat White și Latte ajung și la 20 de lei

Pe lângă espresso și cappuccino, am comparat și prețurile altor băuturi populare din cafenelele din Sibiu, pentru a vedea cum se poziționează fiecare local în ansamblu. Dacă doriți să adăugați în cafea lapte vegetal, acesta va crește în jur de 4-5 lei.

Cafenea Flat White Latte 5 to go 10 lei 9 lei Amber Caffe 15 lei 13 lei Hug the Mug 16 lei 15 lei Arhiva de Cafea și Ceai 16 lei 16 lei Katrin 16 lei 16 lei The Refresh 17 lei 17 lei Cafe Wien 18 lei 16 lei Gogosh coffee & donuts 18 lei 16 lei Charlie’s Specialty Coffee and Brunch 18 lei 18 lei Lumos – Coffee and Brunch 18 lei 19 lei Turtha 19 lei 17 lei Meron 19 lei 20 lei Amor Perfecto 20 lei 19 lei

Dacă e să ”combinăm” prețurile la toate cele trei sortimente de cafea, ne rezultă următoarea situație:

Cafenea Espresso Flat White Latte 5 to go 5 lei 10 lei 9 lei Gogosh coffee & donuts 5 lei 18 lei 16 lei The Refresh 8 lei 17 lei 17 lei Amber Caffe 9 lei 15 lei 13 lei Katrin 9 lei 16 lei 16 lei Hug the Mug 10 lei 16 lei 15 lei Arhiva de Cafea și Ceai 10 lei 16 lei 16 lei Turtha 11 lei 19 lei 17 lei Lumos – Coffee and Brunch 12 lei 18 lei 19 lei Meron 13 lei 19 lei 20 lei Amor Perfecto 13 lei 20 lei 19 lei Cafe Wien 13 lei 18 lei 16 lei Charlie’s Specialty Coffee and Brunch 14 lei 18 lei 18 lei

”Prind” combinațiile de sezon: în top Pumpkin Spiced

După băuturile clasice, rămâne întrebarea cât de mult contează opțiunile de sezon în preferințele sibienilor. Chiar dacă aromele speciale atrag atenția, consumul principal rămâne tot cel tradițional.

Așa cum explică Mircea Oprean de la Katrin, „dacă ai o afacere în domeniul ăsta, ai undeva la 90–95% vânzări pe cafeaua clasică și poate 10% pe aromele de sezon, pentru acele persoane puține, dar binevenite”.

El spune că, deși majoritatea preferă cafeaua clasică, e bine să existe și băuturi de sezon pentru cei care vor ceva diferit. Am constatat că, deși majoritatea clienților preferă cafeaua clasică, fiecare local are și propriile băuturi de sezon, gândite pentru cei care vor ceva diferit. Iar în continuare vom vedea și cât costă aceste băuturi de sezon în cafenelele din Sibiu.

Una dintre cele mai populare băuturi din sezonul iernii este Pumpkin Spiced Latte. Prețurile încep de la 22 de lei la Charlie’s Specialty Coffee and Brunch și ajung până la 26 de lei la Lumos.

De ce s-a scumpit cafeaua? Patronii și managerii, explică

Am stat de vorbă și cu manageri de la mai multe cafenele și am aflat și de ce acum suntem nevoiți să dăm pe o cafea și cu 20 – 25 la sută mai mult decât în urmă cu un an.

Cei mai mulți ne-au răspuns cu faptul că mărirea taxelor a influențat si creșterea prețurilor, „Deci clar, plecăm de la taxe în sine adăugate băuturilor pe bază de cafea, pentru că intră la categoria băuturilor cu adaos de zahăr. Și pe lângă asta, prețul cafelei în sine.Și atunci, din nefericire, costul ăsta final trebuie să fie suportat tot de client. Pentru că altfel nu ar exista business-uri care să vândă cafea.” ne-a declarat Denis reprezentant Charlie’s Specialty Coffee And Brunch.

Pe lângă taxe și prețul cafelei a crescut. „Prețul cafelei este printre altele și direct proporțional cu bursa cafelei. S-a scumpit cu 8 lei per kilogram, de când am deschis noi. Adică în aproximativ 8 luni”, explică și Mircea Oprean reprezentant Katrin.

Un alt motiv ar fi recoltele slabe din ultimi ani. Atunci când ai o cafea mai de calitate și costurile sunt mai mari, iar la nivel mondial s-a înregistrat o creștere a prețului cafelei. „Cafeaua de specialitate e mai scumpă tocmai prin prisma tuturor proceselor prin care prin care trece și care, prin selecția care se face și care e mai mai complexă. Și de asta cafeaua de specialitate are un preț mai mare. În general s-au scumpit pentru că zonele țările producătoare au avut probleme cu clima, au avut secetă, au avut, mă rog. Culturi slabe și atunci, scăzând producția și creșterea, fiind tot mai mare, a apărut această această creștere de preț la nivel mondial.” ne explică Alex reprezentant Amor Perfecto.

Ce spun clienții

Pentru a înțelege mai bine cum se vede această scumpire și din perspectiva clienților, am întrebat și câțiva băutori de cafea despre experiența lor. Opiniile lor completează foarte bine explicațiile venite din partea cafenelelor.

Paola Bogdan, o băutoare ocazională de cafea, spune că „dacă vorbim de cafea de specialitate, chiar dacă e puțin mai scumpă, merită să plătești în plus față de cea comercială.” Pentru ea, diferența de calitate contează mai mult decât diferența de preț.

Pe de altă parte, Marta Solomon, care bea cafea în mod regulat, are o părere asemănătoare. „Merită să plătești un preț puțin mai mare pentru o cafea mai bună. Diferența e foarte mică, de câțiva lei. Depinde și de unde o iei, dar părerea mea e că merită.”

Răspunsurile lor arată că, deși prețurile au mai crescut în ultima perioadă, mulți consumatori nu sunt descurajați. Pentru ei, diferența de câțiva lei nu cântărește atât de mult atunci când știu că primesc o cafea mai bună, făcută cu grijă și cu ingrediente de calitate. In final, preferă să plătească puțin în plus pentru o experiență mai plăcută.