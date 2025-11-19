centura de sud a sibiului ajunge la vot în consiliul județean: nu va avea 4 benzi

Proiectul Variantei Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) va ajunge pe masa consilierilor județeni în ședința de la finalul lunii noiembrie. Aceștia vor aproba noii indicatori tehnico-economici, cât și devizul general actualizat aferenți centurii.

Centura de Sud a Sibiului va intra la vot în Consiliul Județean. Proiectul a fost redimensionat, astfel că, în loc de patru benzi de circulație, vor exista doar două. Investiția costă mai puțin și se vor face mai puține exproprieri.

Doar două benzi. Costă mai puțin

Centura de Sud nu va mai avea 4 benzi (2 pe fiecare sens de 3,50 metri fiecare), ci doar 2 benzi (una pe fiecare sens de 3,50 metri fiecare). Platforma drumului va fi de 9,00 metri, fiind amenajate și două acostamente de câte 1 metru, din care 2 benzi de încadrare de 0,50 metri. Decizia a fost luată de CNI.

„Demersul are la bază decizia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a redimensiona investiția, în sensul reducerii numărului de benzi de la două la una pe sensul de deplasare. Totodată, CNAIR are în vedere și o eventuală construire în etape a arterei menite să decongestioneze traficul din municipiul Sibiu și să asigure un acces facil în localitățile limitrofe”, informează reprezentanții CJ Sibiu.

Potrivit noii documentații, valoarea estimată a investiției scade la 1,28 miliarde lei (fără TVA), adică la mai puțin de jumătate față de cea stabilită în 2023, care a fost de 2,80 miliarde lei (fără TVA). Ceilalți indicatori tehnici ai investiției au rămas neschimbați. Lungimea drumului va fi de 21,41 kilometri, vor exista 3 noduri rutiere, 4 sensuri giratorii și 14 poduri și pasaje.

Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, Consiliul Județean Sibiu a obținut fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, iar în acest moment are în curs de realizare un Audit de siguranță rutieră adaptat noilor indicatori ai investiției.

Traseul pornește din apropierea nodului rutier la autostrada (Șura Mică) pe DN7H. El străbate o zona cu terenuri agricole, supra traversează DN1 prin intermediul unui pasaj racordat pe toate direcțiile cu bretele, traversează Raul Cibin printr-un pod și Calea Ferata 200 prin intermediul unui pasaj, intersectează DJ 106R care leagă Municipiul Sibiu de localitatea Poplaca, parcurge traseul pe lângă Rezervația Naturală Dumbrava din zona comunei Rășinari, intersectează DJ 106A care leagă Municipiul Sibiu de localitatea Rășinari, intersectează DJ 106D care leagă Municipiul Sibiu de Cisnădioara, intersectează DJ 106C care leagă Municipiul Sibiu de Cisnădie, străbate o zonă cu terenuri agricole paralel cu Raul Seviș pana la intersecția cu E 68 (în zona intersecției cu strada Mihai Viteazul) de pe teritoriul comunei Șelimbăr. Pe acest traseu sunt prevăzute amenajarea de intersecții la nivel și denivelate, pentru colectarea și descărcarea traficului de pe drumurile naționale și județene în drumul Variantei de Ocolire Sibiu.

Pe Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) se va circula cu maxim 80 km/h.