cum să circuli corect pe drumuri umede sau acoperite cu zăpadă: sfaturile poliției sibiu

Odată cu sosirea temperaturilor scăzute și a primelor ninsori, polițiștii rutieri din Sibiu transmit recomandări importante pentru ca fiecare călătorie să se desfășoare în condiții de siguranță.

Sfaturi esențiale pentru conducerea pe timp de iarnă:

Anvelope corespunzătoare sezonului: Utilizarea pneurilor de iarnă devine obligatorie atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată.

Reducerea vitezei și atenție la manevre: Evitați accelerările, frânările sau schimbările de direcție bruște pe drumuri alunecoase.

Distanță mai mare între vehicule: Spațiul de frânare crește semnificativ pe suprafețe înghețate sau acoperite cu zăpadă, așa că păstrați o distanță suficientă față de autovehiculul din față.

Vizibilitate clară: Curățați complet geamurile, farurile, stopurile și oglinzile înainte de a porni la drum.

Echipamente de urgență: Lopata, racleta, soluția antigel, cablurile de pornire sau o pătură pot fi de mare ajutor în situații neprevăzute.

Informați-vă înainte de drum: Consultați prognoza meteo și starea drumurilor.

Începătorii, prudență maximă: Șoferii aflați în primul an de experiență ar trebui să evite condusul pe timp de noapte, pe distanțe lungi sau pe drumuri alunecoase, respectând limitele de viteză reduse impuse prin lege.

Siguranța rutieră rămâne prioritatea autorităților, iar echipele poliției rutiere sunt prezente constant pe drumuri pentru a monitoriza respectarea regulilor și pentru a asigura un trafic sigur în această perioadă de iarnă.