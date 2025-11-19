doi șoferi beți prinși în nordul sibiului: unul cu 1,53 mg/l și permis suspendat

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri din județul Sibiu au intensificat controalele în trafic, urmărind responsabilizarea conducătorilor auto și respectarea regulilor de circulație.

Conform raportului IPJ Sibiu, în acest interval au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier, au fost reținute 9 permise de conducere: dintre care unul pentru conducerea sub influența alcoolului, șase pentru depășirea vitezei legale și două pentru alte abateri.

Totodată, au fost retrase 7 certificate de înmatriculare, iar 90 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, însumând peste 26.000 de lei.

Cel mai grav caz a fost înregistrat la Mediaș, acolo unde, marți, 18 noiembrie, în jurul orei 17:00, polițiștii au oprit un autoturism pe strada Gării, condus de un bărbat de 64 de ani. Verificările au arătat că dreptul acestuia de a conduce era suspendat. Testul alcoolscopic a indicat 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt șofer beat a fost depistat în localitatea Mălâncrav. Acesta a fost oprit tot în aceeași de zi de marți, în jurul orei .19:00. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au oprit autoturismul pe strada Principală. În urma verificărilor, agenții au stabilit că mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 52 de ani. Testarea alcoolscopică a arătat 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța rutieră și că nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni drastice.