doliu la apă canal sibiu: a murit viorel ovidiu hoarja

Compania Apă Canal Sibiu anunță cu profund regret trecerea în neființă a domnului Viorel Ovidiu Hoarja, membru al Consiliului de Administrație în perioada 2015–2025.

Decesul său reprezintă o pierdere importantă atât pentru companie, cât și pentru întreaga comunitate sibiană. De-a lungul anilor, domnul Hoarja s-a implicat activ în proiecte care au contribuit la dezvoltarea serviciilor și infrastructurii locale, demonstrând profesionalism, integritate și viziune. Contribuțiile sale au lăsat o amprentă durabilă asupra instituției și asupra colegilor săi.

Apă Canal Sibiu transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, exprimând întreaga compasiune și solidaritate în aceste momente dificile.