după 3 ani: a început procesul în cazul accidentului de la dedeman în care 2 tineri au murit

DupÄ aproape trei ani de la accidentul cumplit de pe Prelungirea Mihai Viteazu, din zona magazinului Dedeman, magistraÈii JudecÄtoriei Sibiu au dispus începerea judecÄÈii tânÄrului vinovat de producerea tragediei.
În urmÄ cu aproape trei ani, în decembrie 2022, cu câteva zile înainte de CrÄciun, doi tineri în vârstÄ de 19 Èi 20 de ani au decedat, iar alÈi doi au fost rÄniÈi grav dupÄ ce maÈina în care se aflau s-a izbit violent de un camion parcat pe Prelungirea Mihai Viteazu din Sibiu.
Tragedia s-a produs înainte de miezul nopÈii. TânÄrul care se afla la volanul bolidului marca Audi a condus cu vitezÄ, a pierdut controlul direcÈiei de mers Èi s-a izbit de un TIR parcat pe stradÄ în zona magazinului Dedeman. Èoferul, pe nume Fabian, în vârstÄ de 20 de ani la acea vreme, a fost rÄnit grav, dar dupÄ mai multe sÄptÄmâni s-a recuperat. Èi prietenul lui, Cosmin, pasager pe locul din stânga-spate, a scÄpat cu viaÈÄ. Sonja Èi Andrei însÄ au murit pe loc.
CiteÈte Èi: Sonja, sibianca decedatÄ în accident. Era studentÄ în Viena
CiteÈte Èi: Andrei, tânÄrul decedat în accident. Era fiul unui politician din BraÈov
A început procesul
La aproape trei ani de la accidentul dramatic, JudecÄtoria Sibiu a dispus începerea judecÄÈii. Èoferul care a condus maÈina a fost trimis în judecatÄ pentru ucidere din culpÄ Èi vÄtÄmare corporalÄ din culpÄ.