după 3 ani: a început procesul în cazul accidentului de la dedeman în care 2 tineri au murit

DupÄ aproape trei ani de la accidentul cumplit de pe Prelungirea Mihai Viteazu, din zona magazinului Dedeman, magistraÈii JudecÄtoriei Sibiu au dispus începerea judecÄÈii tânÄrului vinovat de producerea tragediei.

În urmÄ cu aproape trei ani, în decembrie 2022, cu câteva zile înainte de CrÄciun, doi tineri în vârstÄ de 19 Èi 20 de ani au decedat, iar alÈi doi au fost rÄniÈi grav dupÄ ce maÈina în care se aflau s-a izbit violent de un camion parcat pe Prelungirea Mihai Viteazu din Sibiu.

Tragedia s-a produs înainte de miezul nopÈii. TânÄrul care se afla la volanul bolidului marca Audi a condus cu vitezÄ, a pierdut controlul direcÈiei de mers Èi s-a izbit de un TIR parcat pe stradÄ în zona magazinului Dedeman. Èoferul, pe nume Fabian, în vârstÄ de 20 de ani la acea vreme, a fost rÄnit grav, dar dupÄ mai multe sÄptÄmâni s-a recuperat. Èi prietenul lui, Cosmin, pasager pe locul din stânga-spate, a scÄpat cu viaÈÄ. Sonja Èi Andrei însÄ au murit pe loc.

A început procesul

La aproape trei ani de la accidentul dramatic, JudecÄtoria Sibiu a dispus începerea judecÄÈii. Èoferul care a condus maÈina a fost trimis în judecatÄ pentru ucidere din culpÄ Èi vÄtÄmare corporalÄ din culpÄ.