durere de maxilar dimineața: semn de bruxism nocturn

Mulți oameni se trezesc dimineața cu o durere de maxilar sau senzație de oboseală la nivelul feței, fără să fi depus efort fizic deosebit. Aceste simptome pot fi un semn clar al bruxismului, o afecțiune frecvent întâlnită, dar adesea neobservată. Bruxismul se manifestă prin scrâșnitul sau încleștarea involuntară a dinților în timpul somnului și poate avea consecințe serioase asupra sănătății dentare și a stării generale.

Ce este bruxismul?

Bruxismul este o tulburare neuromusculară caracterizată prin încleștarea sau frecarea dinților, de obicei în timpul nopții. Aceasta poate provoca uzura dinților, dureri la nivelul maxilarului, cefalee și, în timp, probleme ale articulației temporo-mandibulare (ATM).

Cauzele bruxismului:

stres și anxietate;

somn de slabă calitate;

anomalii dentare sau mușcătura incorectă;

anumite medicamente sau afecțiuni neurologice.

Este important de menționat că bruxismul nu afectează doar adulții; bruxismul la copii este frecvent și poate fi asociat cu anxietatea, durerile dentare sau tulburările de somn.

Simptomele bruxismului

Cel mai frecvent simptom este durerea de maxilar dimineața, dar pot apărea și alte simptome:

dinți uzați (abraziune dentară) sau fragili;

senzație de oboseală la nivelul maxilarului;

dureri de cap sau de urechi;

zgomot de scrâșnit în timpul somnului;

dificultăți în deschiderea gurii sau rigiditate musculară.

Dacă aceste simptome se manifestă frecvent, este recomandat un consult stomatologic la o clinică de specialitate pentru diagnostic corect și pentru a preveni complicațiile pe termen lung.

Cum se tratează bruxismul

Tratamentul bruxismului vizează reducerea frecării dinților și ameliorarea durerilor asociate. Printre cele mai eficiente metode se numără utilizarea gutierelor pentru bruxism și, în anumite cazuri, aparatul dentar.

Gutieră pentru bruxism

O gutieră pentru bruxism este un dispozitiv dentar realizat din material flexibil sau rigid, care se poartă de obicei noaptea. Aceasta are mai multe beneficii:

protejează dinții de uzură și fisuri;

reduce presiunea asupra maxilarului și a articulației temporo-mandibulare;

ameliorează durerea și tensiunea musculară;

poate corecta ușor mușcătura, în funcție de tipul de gutieră.

Prețul unei gutiere variază în funcție de material și de complexitatea personalizării. Pentru mai multe informații, vezi și secțiunea preț gutieră bruxism.

Aparat dentar și tratament ortodontic

În cazurile în care bruxismul este asociat cu probleme de aliniere a dinților sau mușcătură incorectă, un aparat dentar poate fi parte din tratamentul bruxismului. Aparatele ortodontice moderne, cum ar fi aparatul dentar Invisalign, pot corecta poziția dinților și pot reduce frecarea excesivă între aceștia.

Acest tip de tratament combinat (gutieră + corecție ortodontică) este adesea recomandat în cazul pacienților cu simptome severe sau persistente.

Tratament pentru durerea de maxilar

Pe lângă gutiere și aparate dentare, există metode complementare pentru tratamentul pentru durerea de maxilar asociată cu bruxismul:

exerciții de relaxare a mușchilor maxilarului;

masaj facial sau fizioterapie pentru ATM;

evitarea alimentelor dure sau a gumei de mestecat;

gestionarea stresului prin tehnici de relaxare sau terapie;

medicație antiinflamatoare, recomandată de medic doar în cazuri punctuale.

Un plan complet de tratament pentru bruxism combină, de regulă, măsuri preventive, protecție dentară și, acolo unde este necesar, corecții ortodontice.

Bruxism la copii

Bruxismul la copii este adesea mai puțin observat, dar poate provoca aceleași probleme ca la adulți, inclusiv durere de maxilar dimineața și uzură dentară. De regulă, bruxismul infantil este asociat cu:

anxietate sau stres;

dureri de dentiție;

probleme de somn.

În majoritatea cazurilor, bruxismul la copii se diminuează odată cu maturizarea dentiției, însă dacă simptomele persistă, medicul stomatolog poate recomanda o gutieră pediatrică sau alte metode de prevenire.

Cum alegi cea mai potrivită gutieră

Alegerea unei gutiere pentru bruxism depinde de mai mulți factori:

severitatea scrâșnitului;

tipul de bruxism (activ nocturn sau diurn);

vârsta pacientului;

bugetul disponibil.

Consultul stomatologic este esențial pentru personalizarea gutierei și pentru a garanta confortul și eficiența acesteia. În plus, prețul gutierei poate varia semnificativ, iar informațiile detaliate sunt disponibile pe pagina de prețuri ortodonție.

Beneficiile tratamentului corect al bruxismului

Un tratament corect al bruxismului, combinând gutiere și corecții ortodontice, aduce numeroase beneficii:

elimină durerea de maxilar dimineața;

protejează dinții de uzura prematură;

previne complicațiile articulare și musculare;

îmbunătățește calitatea somnului și starea generală de sănătate.

Prin urmare, consultul timpuriu și tratamentul personalizat reprezintă cheia pentru prevenirea problemelor severe și pentru menținerea sănătății dentare pe termen lung.

Durerea de maxilar dimineața nu trebuie ignorată, deoarece poate fi un semn de bruxism. Identificarea cauzei și alegerea unui tratament bruxism adecvat, fie prin gutieră bruxism, fie prin corecții ortodontice cu aparat dentar, sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și protejarea dinților.

Nu lăsa bruxismul să-ți afecteze calitatea somnului și sănătatea dentară: un plan personalizat de tratament poate face diferența între disconfort și confort pe termen lung.