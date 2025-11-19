fc hermannstadt taie în carne vie: jucător important dat afară pentru gafe repetate / exclusiv

FC Hermannstadt a decis să se despartă de fundașul Vahid Selimovic, cel care a gafat decisiv la două jocuri consecutive pe ”Municipal”.

Sibienii s-au convins că luxemburghezul Vahid Selimovic (28 ani) nu îi ajută în defensivă și l-au notificat pe jucător că nu mai contează pe serviciile sale. Fundașul central a îngropat echipa la meciurile de pe ”Municipal”, cu Csikszereda (0-2) și Oțelul (1-3).

”Nu mai contăm pe Selimovic, noi i-am transmis decizia clubului și sperăm să ajungem la o înțelegere pentru o reziliere amiabilă” a anunțat președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae.

În meciul cu ciucanii din etapa a 13-a, la scorul de 0-0, în minutul 38, Selimovic a încercat o pasă spre propriul portar deși era la 30 de metri de poartă, dar i-a făcut cadou golul lui Eppel. Apoi, în jocul din etapa a 15-a, cu Oțelul, Selimovic și-a lăsat echipa în inferioritate încă din minutul 13, când, înainte de un corner, fără ca mingea să fie în joc, a lovit cu capul un gălățean. Meciul cu Oțelul a fost ultimul pentru Selimovic la Sibiu, fundașul central fiind suspendat două etape, iar clubul l-a anunțat că nu mai contează pe serviciile sale. În sezonul trecut, luxemburgezul a mai avut o ieșire în decor, în meciul din deplasare, cu Rapid, atunci fiind eliminat după un fault criminal la Hromada.

În acest sezon, Vahid Selimovic a fost unul dintre titularii de bază în defensiva lui FC Hermannstadt, bifând 14 partide în Superliga și un total de 1137 de minute petrecute pe teren. El a venit în vara anului 2024 la Sibiu, după ce a mai evoluat la F.C.Metz, Apollon Limasol (Cipru), OFI Crete (Grecia), ND Gorica (Slovenia) și Zeljeznicar (Bosnia-Herzegovina).

Antrenorul Măldărășanu parcă anticipase despărțirea de luxemburghez, imediat după meciul cu FCSB. ”Tot timpul Vaha este provocat, din păcate, nu are un echilibru din punct de vedere psihic și atunci el răspunde provocărilor. Fotbalistic el a fost foarte bine, mai puțin la meciul cu Miercurea Ciuc, acolo a fost singura lui eroare, în rest nu a fost el principalul vinovat la golurile primite. Au venit două greșeli în două meciuri consecutive jucate acasă, din punct de vedere fotbalistic cu Miercurea Ciuc și apoi disciplinar cu Oțelul, e o situație dificilă cu el” spusese antrenorul Marius Măldărășanu.

Pentru următorul meci al sibienilor, cel din deplasare cu Metaloglobus, antrenorul Marius Măldărășanu îi are valizi pe postul de funda central doar pe Karo, Căpușă și Bejan. Căpitanul Ionuț Stoica abia s-a refăcut după o problemă la inghinali, și-a reluat antrenamentele, dar nu a fost utilizat nici în amicalul disputat în weeekend, cel cu Bistrița.