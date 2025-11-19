lecții de prevenție și controale la magazinele din jurul școlilor sibiene / foto

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Sibiu, împreună cu specialiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au desfășurat o acțiune integrată în incinta și în apropierea imediată a două școli din municipiu, în cursul zilei de miercuri, 19 noiembrie.

Operațiunea a beneficiat de suportul colegilor din ordine publică, rutieră, investigații criminale și criminalistică, inclusiv a câinilor de serviciu.

Scopul acestei intervenții a fost întărirea siguranței în jurul unităților de învățământ, prevenirea riscurilor și implicarea activă a elevilor, profesorilor, părinților și comunității locale. Activitățile au inclus și sesiuni preventive menite să reducă posibilitatea implicării minorilor în fapte antisociale și să încurajeze responsabilitatea civică.

În timpul acțiunii, polițiștii au verificat 19 firme aflate în proximitatea școlilor, au legitimat 47 de persoane, au controlat 15 autovehicule și au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, însumând 9.150 lei.

În cadrul întâlnirilor cu cei 184 de elevi, s-au abordat subiecte precum combaterea violenței și a bullyingului, educația rutieră, prevenirea delincvenței juvenile și a abandonului școlar, precum și riscurile legate de consumul și traficul de droguri.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu își propune să continue aceste acțiuni și în alte școli din județ, pentru a menține un mediu sigur și protejat pentru elevi.