lucrări de noapte în două sensuri giratorii din sibiu: trafic deviat timp de 2 zile

În perioada 19 – 21 noiembrie, în cadrul contractului pentru reparații pe străzi, constructorul contractat de Primăria Sibiu, respectiv SC Terra Building, va interveni punctual pentru reparații ale carosabilului în două sensuri giratorii din oraș.

Lucrări sunt realizate pe:

str. Semaforului, în sensul giratoriu de la intersecția cu str. Iezer

Calea Șurii Mari, în sensul giratoriu din zona magazinului Hornbach.

Pentru a reduce impactul asupra traficului, lucrările se vor efectua noaptea, între orele 20:00 și 05:00. Traficul nu se va închide, dar va fi deviat, alternativ, pe o singură bandă. Pentru fluidizarea circulației se vor utiliza piloți de trafic, iar în zonă vor fi prezenți și agenți ai Poliției Locale și ai Biroului Rutier.

Miercuri, 19 noiembrie se va freza carosabilul vechi din ambele locații, iar în 20 și 21 noiembrie se va așterne noul strat de asfalt.