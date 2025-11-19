magicianul portughez david sousa vine la teatrul „gong” din sibiu: promite o seară fantastică

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu vă invită la spectacolul de magie „Scrisoarea roșie”, susținut de magicianul portughez David Sousa. Reprezentațiile au loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 19:00, și duminică, 7 decembrie, de la ora 17:00, în cadrul programului „Sibiu Magic Show”.

David Sousa, cel mai premiat magician portughez al momentului, vine să cucerească publicul din România cu un spectacol efervescent. După triumful de la Campionatul Mondial de Magie (FISM – Fédération Internationale des Sociétés Magiques) de la Stockholm, artistul a susținut reprezentații în peste cincizeci de țări, pe unele dintre cele mai prestigioase scene ale lumii, fermecând generații întregi și inspirând alți magicieni. Cu un palmares impresionant, David Sousa deține distincții precum Gold Magic Wand, acordată în Monaco, și titlul de Profesor Onorific al Academiei Artelor Magice din Coreea de Sud, recunoașteri care confirmă statutul său de artist de elită.

„Scrisoarea roșie” este un spectacol de magie dedicat publicului de toate vârstele, o experiență elegantă, plină de mister și umor, construită pentru a implica spectatorii în mod direct. Show-ul propune momente interactive cu răsturnări de situație spectaculoase pentru a crea amintiri de neuitat. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute.

Ediția din acest an a festivalului va avea loc în perioada 3-7 decembrie o selecție specială de spectacole sub egida „Sibiu Magic Show”. Programul din acest an include 18 reprezentații cu artiști invitați din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Portugalia, România și Venezuela.

„Sibiu Magic Show" este un festival unic în România, cu un program de divertisment de înaltă ținută artistică dedicat întregii familii. De la numere spectaculoase de iluzionism, scamatorii, levitație, prestidigitație și până la fascinantele baloane de săpun, festivalul aduce pe scenă o lume în care vizibilul jonglează cu invizibilul. Este alternativa perfectă pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi, în pragul sărbătorilor de iarnă — cu zâmbete, uimire și un strop de magie autentică.

Programul de evenimente poate fi consultat pe teatrulgong.ro .

Accesul la oricare din reprezentațiile festivalului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Biletele pentru evenimentele prezentate în cadrul Sibiu Magic Show sunt nereturnabile și nu pot fi modificate. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic. Anumite reduceri pot fi acordate pentru grupuri de peste 30 de spectatori.