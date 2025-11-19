noapte plină pentru drumari: au acționat cu 8 utilaje pe autostradă și principalele drumuri naționale din județul sibiu

În județul Sibiu, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed pe toate drumurile naționale, însă în zona montană sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare.
Potrivit raportărilor regionale, în ultimele ore au fost înregistrate ninsori mai ales în arealele înalte din județele Brașov, Sibiu și Covasna, fenomen care afectează și partea montană a Sibiului.
Intervenții pe drumurile din Sibiu
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că, în intervalul 18 noiembrie, ora 17:00 – 19 noiembrie, ora 05:00, Secția Drumuri Naționale Sibiu a acționat cu 8 utilaje, răspândind 16 tone de sare pe drumurile naționale din județ:
- DN 1
- DN 7
- DN 7C (Transfăgărășan)
- DN 7H
- DN 14
- DN 14A
- DN 14B
Tot pe raza județului, Secția Autostrăzi Sibiu a intervenit cu 8 utilaje, folosind 119 tone de sare pe autostrada A1, unde carosabilul s-a menținut umed, fără depuneri de zăpadă.
Vremea în județul Sibiu
- Cer: acoperit
- Precipitații: ploaie în zonele joase; ninsoare în zona montană
- Vânt: absent
- Vizibilitate: bună
Temperaturi înregistrate
- Sibiu: +1°C
- Săliște: 0°C
Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, în special pe traseele montane unde ninge și există risc de alunecare, și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.
Ultima oră
- Cum să circuli corect pe drumuri umede sau acoperite cu zăpadă: sfaturile Poliției Sibiu 16 minute ago
- Alegeri la Cârța: cine sunt cei doi candidați care vor să ajungă primar 28 de minute ago
- Machiaj care se confundă cu tenul tău: cum alegi și aplici fără efort 36 de minute ago
- Doi șoferi beți prinși în nordul Sibiului: unul cu 1,53 mg/l și permis suspendat 43 de minute ago
- Durere de maxilar dimineața: semn de bruxism nocturn o oră ago