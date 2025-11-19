noapte plină pentru drumari: au acționat cu 8 utilaje pe autostradă și principalele drumuri naționale din județul sibiu

În județul Sibiu, circulația se desfășoară în condiții de carosabil umed pe toate drumurile naționale, însă în zona montană sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare.

Potrivit raportărilor regionale, în ultimele ore au fost înregistrate ninsori mai ales în arealele înalte din județele Brașov, Sibiu și Covasna, fenomen care afectează și partea montană a Sibiului.

Intervenții pe drumurile din Sibiu

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că, în intervalul 18 noiembrie, ora 17:00 – 19 noiembrie, ora 05:00, Secția Drumuri Naționale Sibiu a acționat cu 8 utilaje, răspândind 16 tone de sare pe drumurile naționale din județ:

DN 1

DN 7

DN 7C (Transfăgărășan)

DN 7H

DN 14

DN 14A

DN 14B

Tot pe raza județului, Secția Autostrăzi Sibiu a intervenit cu 8 utilaje, folosind 119 tone de sare pe autostrada A1, unde carosabilul s-a menținut umed, fără depuneri de zăpadă.

Vremea în județul Sibiu

Cer: acoperit

Precipitații: ploaie în zonele joase; ninsoare în zona montană

Vânt: absent

Vizibilitate: bună

Temperaturi înregistrate

Sibiu: +1°C

Săliște: 0°C

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, în special pe traseele montane unde ninge și există risc de alunecare, și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.