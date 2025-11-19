numărul infecțiilor respiratorii în sibiu, în ușoară scădere

În săptămâna a șaptea de supraveghere a infecțiilor respiratorii, județul Sibiu a înregistrat 4 cazuri de gripă clinică, 1.217 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și 373 de pneumopatii. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul îmbolnăvirilor a înregistrat o ușoară scădere.

În perioada 10-16 noiembrie 2025, medicii de familie au raportat cele 4 cazuri de gripă, dintre care unul a necesitat spitalizare. Este vorba despre un copil cu vârsta sub un an. În ceea ce privește IACRS, s-a observat o ușoară reducere atât a numărului de cazuri, cât și a internărilor. Cea mai afectată categorie rămâne cea a copiilor între 5 și 14 ani, care au reprezentat peste 40% din totalul îmbolnăvirilor. Din cele 21 de internări, 13 au fost ale bebelușilor (0-1 an), iar restul au fost cazuri ușoare.

Distribuția infecțiilor respiratorii acute:

Grupă de vârstăTotal cazuriInternăriDecese% din total
0-1 ani951307,8%
2-4 ani2023016,6%
5-14 ani5104041,9%
15-49 ani2450020,1%
50-64 ani90007,4%
>65 ani75106,2%
Total1.217210100%

Pneumopatiile au rămas la un nivel ridicat, iar rata internărilor este semnificativă. Deși boala afectează mai frecvent persoanele în vârstă, prezența unor afecțiuni cronice poate complica situația și la pacienți mai tineri. În această săptămână s-a raportat un deces, înregistrat la o persoană cu vârsta între 15 și 49 de ani.

Distribuția pneumopatiilor:

Grupă de vârstăTotal cazuriInternăriDecese% din total
0-1 ani251606,7%
2-4 ani24907,2%
5-14 ani259017,2%
15-49 ani8428013,9%
50-64 ani9334030,0%
>65 ani13559124,9%
Total3731801100%

Campania de vaccinare antigripală continuă, iar până acum 23.221 de persoane au fost imunizate împotriva gripei sezoniere.

