percheziții diicot în sibiu: bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în două dosare

În cursul dimineții de 19 noiembrie, polițiștii BCCO Alba Iulia și Sibiu, împreună cu procurorii DIICOT Sibiu, au efectuat două percheziții domiciliare în județul Sibiu. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul a două dosare penale care vizează săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din cercetările primului dosar rezultă că, între februarie și decembrie 2023, un bărbat ar fi produs, deținut și distribuit imagini cu caracter sexual explicit în care apărea o minoră în vârstă de 15 ani.

În cel de-al doilea dosar, anchetatorii au constatat că, pe parcursul anului 2024, aceeași persoană ar fi păstrat și distribuit imagini pornografice cu o minoră de 16 ani, folosind o platformă de mesagerie online.

Persoanele implicate sunt audiate în prezent la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sibiu.