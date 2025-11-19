peste 200 de studenți și-au testat sănătatea pulmonară la sibiu / foto

Studenții Universității „Lucian Blaga” Sibiu au avut astăzi posibilitatea să efectueze spirometrii gratuite, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu s-a implicat activ în campania „Alegeri greșite”. Astfel, la finalul conferinței susținute de comisar de poliție Mihaela Huzoaică, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire al IPJ Sibiu și dr. Ciprian Băcilă, Director Medical al Spitalului de Psihiatrie Sibiu, peste 200 sute de studenți și-au testat sănătatea pulmonară, cu ajutorul echipei medicale a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

„Le mulțumim studenților pentru participare și interes, precum și instituției gazdă, Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, pentru sprijinul acordat în promovarea sănătății respiratorii. Ziua BPOC nu este doar un moment simbolic, ci o oportunitate reală de educație și prevenție, iar implicarea Spitalului de Pneumoftiziologie în proiectul „Alegeri Greșite” reprezintă o continuare firească a misiunii noastre de a contribui la sănătatea comunității. Din nefericire, problemele legate de consumul de droguri și de comportamentele nocive, precum fumatul, la vârste fragede sunt o realitate tot mai vizibilă, iar intervenția timpurie, prin informare corectă și dialog, este esențială. De aceea, credem cu tărie că educarea tinerei generații este fundamentul unui viitor sănătos”, declară Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Spirometria este un test simplu, neinvaziv, care poate depista din timp probleme respiratorii, îndeosebi BPOC. Cu cât este identificată mai devreme o disfuncție, cu atât șansele de a preveni evoluția unei boli cronice sunt mai mari. Mai puțin de 10% dintre studenții evaluați au fost identificați cu probleme respiratorii și au fost îndrumați spre controale medicale mai amănunțite.

„Cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC, am realizat astăzi testări spirometrice gratuite în rândul studenților, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare asupra bolilor respiratorii cronice. Deși BPOC este considerată o afecțiune asociată în principal fumătorilor și persoanelor în vârstă, evaluarea funcției pulmonare la tineri este extrem de importantă. Factorii de risc, precum fumatul, expunerea la poluare, vaparea sau infecțiile respiratorii repetate, încep adesea încă din adolescență și pot afecta pe termen lung sănătatea pulmonară. Rezultatele testărilor de astăzi ne arată, încă o dată, că prevenția trebuie începută devreme. Cu cât identificăm mai devreme o disfuncție, cu atât șansele de a preveni evoluția unei boli cronice sunt mai mari”, declară dr. Loredana Fichitiu, medic rezident pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Alături de doamna doctor Loredana Fichitiu, prezente la acțiunea de prevenție au fost și asistentele medicale Elena Stănilă și Diana Ghimpu. Ziua Mondială de Luptă împotriva BPOC este marcată anual în cea de-a treia miercuri a lunii noiembrie, fiind centrată pe importanța menținerii sănătății plămânilor pentru viață, subliniind importanța prevenției, diagnosticării precoce și a îngrijirii pentru bolile pulmonare. BPOC nu se vindecă, dar se poate trata eficient cu medicamente bronhodilatatoare inhalatoare, care relaxează și deschid căile respiratorii. În stadiul sever, este necesară asocierea corticosteroizilor inhalatori la bronhodilatatoare.

BPOC este strâns asociată cu fumatul, atât activ, cât și pasiv, prin expunerea la fumul de tutun. De asemenea, poluarea atmosferică și expunerea profesională la noxe sunt factori de risc importanți.