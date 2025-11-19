peste 200 de studenți și-au testat sănătatea pulmonară la sibiu / foto

Studenții Universității „Lucian Blaga” Sibiu au avut astăzi posibilitatea să efectueze spirometrii gratuite, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice.
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu s-a implicat activ în campania „Alegeri greșite”. Astfel, la finalul conferinței susținute de comisar de poliție Mihaela Huzoaică, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire al IPJ Sibiu și dr. Ciprian Băcilă, Director Medical al Spitalului de Psihiatrie Sibiu, peste 200 sute de studenți și-au testat sănătatea pulmonară, cu ajutorul echipei medicale a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.
„Le mulțumim studenților pentru participare și interes, precum și instituției gazdă, Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, pentru sprijinul acordat în promovarea sănătății respiratorii. Ziua BPOC nu este doar un moment simbolic, ci o oportunitate reală de educație și prevenție, iar implicarea Spitalului de Pneumoftiziologie în proiectul „Alegeri Greșite” reprezintă o continuare firească a misiunii noastre de a contribui la sănătatea comunității. Din nefericire, problemele legate de consumul de droguri și de comportamentele nocive, precum fumatul, la vârste fragede sunt o realitate tot mai vizibilă, iar intervenția timpurie, prin informare corectă și dialog, este esențială. De aceea, credem cu tărie că educarea tinerei generații este fundamentul unui viitor sănătos”, declară Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.
Spirometria este un test simplu, neinvaziv, care poate depista din timp probleme respiratorii, îndeosebi BPOC. Cu cât este identificată mai devreme o disfuncție, cu atât șansele de a preveni evoluția unei boli cronice sunt mai mari. Mai puțin de 10% dintre studenții evaluați au fost identificați cu probleme respiratorii și au fost îndrumați spre controale medicale mai amănunțite.
„Cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC, am realizat astăzi testări spirometrice gratuite în rândul studenților, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare asupra bolilor respiratorii cronice. Deși BPOC este considerată o afecțiune asociată în principal fumătorilor și persoanelor în vârstă, evaluarea funcției pulmonare la tineri este extrem de importantă. Factorii de risc, precum fumatul, expunerea la poluare, vaparea sau infecțiile respiratorii repetate, încep adesea încă din adolescență și pot afecta pe termen lung sănătatea pulmonară. Rezultatele testărilor de astăzi ne arată, încă o dată, că prevenția trebuie începută devreme. Cu cât identificăm mai devreme o disfuncție, cu atât șansele de a preveni evoluția unei boli cronice sunt mai mari”, declară dr. Loredana Fichitiu, medic rezident pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.
Alături de doamna doctor Loredana Fichitiu, prezente la acțiunea de prevenție au fost și asistentele medicale Elena Stănilă și Diana Ghimpu. Ziua Mondială de Luptă împotriva BPOC este marcată anual în cea de-a treia miercuri a lunii noiembrie, fiind centrată pe importanța menținerii sănătății plămânilor pentru viață, subliniind importanța prevenției, diagnosticării precoce și a îngrijirii pentru bolile pulmonare. BPOC nu se vindecă, dar se poate trata eficient cu medicamente bronhodilatatoare inhalatoare, care relaxează și deschid căile respiratorii. În stadiul sever, este necesară asocierea corticosteroizilor inhalatori la bronhodilatatoare.
BPOC este strâns asociată cu fumatul, atât activ, cât și pasiv, prin expunerea la fumul de tutun. De asemenea, poluarea atmosferică și expunerea profesională la noxe sunt factori de risc importanți.
„BPOC este o boală care se dezvoltă lent, adesea silențios, și ajunge să fie diagnosticată în stadii avansate, când capacitatea respiratorie este deja redusă semnificativ. În practica clinică, întâlnim zilnic pacienți afectați de această boală, iar majoritatea au un punct comun: fumatul. Renunțarea la fumat este cea mai importantă măsură pentru prevenirea BPOC și pentru încetinirea evoluției la cei deja diagnosticați. Totodată, o simplă spirometrie poate identifica boala într-un stadiu timpuriu, permițând intervenții medicale eficiente. Îi îndemnăm pe toți cei care se confruntă cu tuse cronică, lipsă de aer la efort sau senzația de sufocare să nu amâne consultul pneumologic. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât putem oferi pacienților o viață mai bună, mai activă și mai independentă”, afirmă Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.
Spitalul de Pneumoftiziologie reamintește:
• Persoanele care suferă de BPOC resimt următoarele simptome:
– Dispneea sau respirația dificilă, apare și se accentuează în timpul efortului fizic, fiind cauzată de distrugerea structurii plămânilor și îngustarea căilor aeriene; apare imposibilitatea de a mai evacua complet aerul din plămâni; odată cu evoluția bolii, respirația grea se transformă în senzația de lipsă de aer, care poate fi resimțită chiar și la eforturi minime, în timpul activităților zilnice de rutină
-Tusea – are caracter cronic, durând mai mult de 3 luni, prin tuse, organismul încearcă să elimine mucusul (sputa, flegma) în exces, care apare ca urmare a iritării cronice a căilor respiratorii de către fumul de țigară sau de ceilalți factori care duc la apariția BPOC.
-Expectorația de mucus în exces (SPUTA, FLEGMA) – este frecventă în BPOC – cel mai frecvent, mucusul nu are culoare sau este alb-cenușiu, în cazul în care culoarea se schimbă în galben verzui, de obicei, este o infecție pulmonară; dacă sputa este în cantitate mare, dacă în sputa apar „vinișoare de sânge” sau dacă eliminați sânge print use, trebuie să consultați de urgență medicul specialist
-Weezing-ul sau respirația șuierătoare este zgomotul asemănător unui șuierat, unui fluierat, care se produce la expirație, când se elimină aerul din plămâni
-Senzația de apăsare sau constricție toracică este cauzată de efortul tot mai crescut pe care îl faceți pentru a respire; apare mai ales în legătura cu accesele de tuse sau efortul fizic
-Oboseala – este o consecință firească a efortului tot mai mare depus pentru fiecare respirație; dacă aveți BPOC și vă simțiți foarte obosiți, este posibil ca funcția pulmonară să fie foarte redusă
-Cianoza – buzele și degetele se învinețesc , este un semn că organismul nu mai este oxigenat în mod corespunzător; în plus, bioxidul de carbon nu poate fi eliminat și rămâne în sânge, ceea ce determină culoarea albăstruie-vineție a tegumentelor; apare când boala este foarte severă; atunci când apare cianoza, trebuie consultat de urgență medicul specialist, deoarece este foarte probabil să aveți nevoie de oxigen suplimentar.
În România, mor anual aproximativ 5000 de persoane din cauza BPOC, numărul bolnavilor aflați în evidență fiind de aproape 500.000. Decesele prin BPOC reprezintă aproximativ 20% din totalul deceselor provocate de boli ale aparatului respirator. Mortalitatea prin BPOC este de 3 ori mai mare în rândul bărbaților.
La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, numărul pacienților spitalizați cu diagnosticul BPOC reprezintă aproximativ 20% din totalul internărilor, iar consulturile pacienților cu BPOC efectuate în ambulatoriul de specialitate înseamnă un sfert din totalul consultațiilor. Astfel, de la începutul anului și până în prezent au fost internați aproape 500 de bolnavi cu BPOC și consultați alți aproximativ 3500 de pacienți afectați de această boală. Practic, 1 din 4 bolnavi consultați în ambulatoriul de specialitate al spitalului suferă de BPOC.