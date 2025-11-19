profesorii, vizați de noi tăieri salariale: sindicaliștii din sibiu merg la protest

Dascălii din toată țara sunt vizați de noi tăieri salariale. Sindicatele trag un semnal de alarmă dată fiind intenția Guvernului de a reduce din nou cheltuielile personalului din învățământ, astfel că miercuri are loc un protest în fața Ministerului Educației. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă manifestare, la care vor participa și sindicaliști din județul Sibiu.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, avertizează că noile măsuri ce se discută „în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria”, privind reducerea suplimentară a cheltuielilor de personal în sistemul de învățământ, nu sunt doar inoportune, ci „profund nedrepte cu consecințe grave asupra sistemului educațional”.

Sindicaliștii spun că decidenții iau în calcul noi tăieri de la Educație, fapt ce va conduce la o criză fără precedent, dar și la o încălcare gravă a dreptului la educație al copiilor. Din acest motiv, aceștia protestează miercuri, 19 noiembrie, în Capitală, în fața Ministerului Educației.

Sindicaliștii din Sibiu merg la protest

La protestul de miercuri nu participă sindicaliști din județul Sibiu. Aceștia vor merge la București săptămâna viitoare, când va avea loc un nou miting. „Am avut o ședință și am stabilit ca astăzi să participe la protest colegii care sunt mai aproape de București. Deoarece s-a cristalizat problema potențialei tăieri salariale, a cheltuielilor cu personalul, s-a luat hotărârea să se organizeze un miting și săptămâna viitoare. Noi, din Sibiu, vom merge joi la miting. Va avea loc în fața Ministerului Educației”, a precizat Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

Ieșirea în stradă a sindicaliștilor a venit ca urmare a faptului că Guvernul intenționează să limiteze cumulul pensiei cu salariul în rândul angajaților din sectorul public, inclusiv din învățământ. Acest lucru va însemna că profesorii pensionari care continuă să predea vor pierde 85% din pensie. De asemenea, proiectul prevede și suspendarea detașărilor și transferurilor.