razie fulger la microbuzele școlare din sibiu: polițiștii au verificat tot - de la acte, la alcoolemie / foto

Polițiștii sibieni au derulat miercuri, 19 noiembrie, o serie de controale în trafic, având ca obiect principal modul în care sunt transportați elevii către și dinspre școli.

Verificările, coordonate de Serviciul Rutier al IPJ Sibiu, s-au desfășurat simultan în mai multe localități din județ.

Operațiunea a avut un rol predominant preventiv, urmărind garantarea unor condiții sigure de călătorie pentru elevii care folosesc transportul organizat. Echipele de polițiști au analizat atât documentele necesare desfășurării serviciului de transport persoane, cât și starea tehnică a autovehiculelor și modul în care sunt respectate normele de protecție a minorilor.

Printre elementele controlate s-au aflat:

legalitatea documentației pentru transport public de persoane;

valabilitatea inspecției tehnice, echipamentele obligatorii și respectarea numărului maxim de locuri;

modul în care sunt respectate regulile rutiere ce privesc siguranța minorilor;

testarea șoferilor cu aparatele etilotest și drugtest.

În total, au fost verificate 63 de vehicule, inclusiv 8 microbuze școlare. Pentru șoferii acestora din urmă nu au fost identificate abateri.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au testat alcoolscopic 63 de persoane, au retras patru certificate de înmatriculare și au aplicat 22 de amenzi, însumând peste 3.000 de lei.

De asemenea, oamenii legii au descoperit o infracțiune: șoferul unei mașini, un bărbat în vârstă de 61 de ani, ce a fost oprit pe strada Mihai Eminescu din Tălmaciu, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că astfel de verificări fac parte dintr-o strategie amplă, aplicată la nivelul întregului județ, pentru reducerea riscurilor rutiere care îi pot afecta pe elevi. Instituția promite că acțiunile vor continua pe durata întregului an școlar, în colaborare cu alte autorități competente.

Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru polițiști, care susțin că vor intensifica măsurile menite să prevină orice incident ce le-ar putea pune viața în pericol.