recordurile străzilor din sibiu: cea mai scurtă are 32 metri, cea mai lungă are 6 km și cea cu numele de 33 de litere / video foto

Sibiul este un oraș care fascinează la fiecare pas. Străzile lui, unele vechi de secole, altele apărute recent, alcătuiesc un adevărat labirint în care istoria și modernitatea coexistă. Printre ele se ascund recorduri urbane mai puțin știute, dar extrem de interesante, precum cea mai scurtă stradă care poate fi parcursă în doar 40 de pași.

Potrivit Pirmăriei Sibiu, strada Sofocle este cea mai scurtă din Sibiu. Situată perpendicular pe strada General Magheru, această străduță pare, la prima vedere, o simplă curte. De fapt, este vorba despre strada Sofocle, care măsoară doar 32 de metri, un spațiu atât de mic încât poate fi parcurs în doar 40 de pași.

Sofocle a fost unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai Greciei antice, autor al unor tragedii celebre precum Antigona și Electra. Considerat un pilon al teatrului clasic, el a influențat profund cultura europeană prin temele sale despre destin, moralitate și responsabilitate. Denumirea străzii Sofocle din Sibiu – chiar dacă este cea mai scurtă din oraș – omagiază contribuția acestui mare dramaturg la patrimoniul cultural universal.

Șoseaua Alba Iulia, cea mai lungă stradă din Sibiu

În contrast puternic cu „miniatura” Sofocle, Sibiul se mândrește și cu o arteră impresionant de lungă. Cea mai lungă stradă din municipiu este Șoseaua Alba Iulia, ce se întinde pe 5.988 de metri, de la intrarea spre Cristian până în zona centrală. Este una dintre cele mai circulate rute ale orașului, legând vechile cartiere de noile zone urbane.

Am găsit strada cu cel mai lung nume: Are 33 de caractere

Un alt detaliu interesant este legat de numele străzilor. Cea mai lungă denumire din Sibiu aparține străzii Locotenent Colonel Dumitru Dămăceanu, care numără 33 de caractere și aduce un omagiu unei personalități marcante din istoria României.