românii primesc o nouă minivacanță: 3 zile libere la începutul iernii

Sezonul rece aduce pentru angajații din România o primă perioadă liberă de weekend prelungit.

Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, va fi în 2025 într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că românii se vor bucura de trei zile libere consecutive: 29 și 30 noiembrie (weekend) și 1 decembrie (zi liberă legală conform Codului Muncii).

Această minivacanță oferă oportunitatea perfectă pentru o scurtă relaxare sau o escapadă în afara orașului, marcând începutul sezonului de sărbători.

Zile libere la final de an

În perioada Crăciunului, angajații vor avea parte de patru zile consecutive de pauză: de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie. Această perioadă combină zilele libere legale de Crăciun cu weekendul, oferind timp suficient pentru odihnă, reuniuni familiale sau călătorii.

Astfel, finalul anului 2025 promite două perioade de relaxare, ideale pentru a marca sărbătorile și pentru a încheia anul într-un ritm mai relaxat.