săraca echipă ”bogată” - fc hermannstadt, probleme cu banii explicate de daniel niculae: ”ne-a dat puțin peste cap”

FC Hermannstadt nu a încasat încÄ banii de la FederaÈie pentru regula ”5+6”, dar nici prima tranÈÄ de la Amadora (Portugalia) pentru transferul lui Ianis Stoica.

JucÄtorii lui FC Hermannstadt au mai bine de o lunÄ restantÄ la salarii, problemÄ cauzatÄ de faptul cÄ sibienii nu au încasat încÄ o parte din banii pe care au mizat în varÄ la stabilirea bugetului pentru acest sezon.

Astfel, FederaÈia de Fotbal a amânat pentru luna noiembrie plata sumei de 660.000 euro, pe care FC Hermannstadt a obÈinut-o pe baza clasÄrii Èi respectÄrii regulii cu minim cinci jucÄtori români pe parcursul fiecÄrui meci din sezonul trecut. IniÈial, FederaÈia trebuia sÄ achite aceastÄ sumÄ în luna septembrie, dar a anunÈat cÄ o va face în noiembrie.

În plus, portughezii de la Estrela Amadora nu au achitat prima tranÈÄ din transferul lui Ianis Stoica, bani pe care trebuiau sÄ îi achite la finalul lui septembrie. Astfel, FC Hermannstadt a depus un memoriu la FederaÈia InternaÈionalÄ de Fotbal în care reclamÄ cÄ Amadora nu a plÄtit prima tranÈÄ.

ConducÄtorul lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a explicat cÄ sumele restante care trebuie sÄ intre în contul clubului sunt o bunÄ parte din buget. ”Sunt ceva probleme cu banii, nu e uÈor nici pentru noi, sumele restante pe care le avem de primit reprezintÄ o mare parte din bugetul creionat. Asta ne-a dat puÈin peste cap, dar sperÄm sÄ primim aceÈti bani cât mai repede. BÄieÈii au înÈeles situaÈia, nu au fost probleme, dar au Èi ei familii, rate, probleme ca toatÄ lumea. Cu licenÈierea suntem ok, problema e în perspectivÄ, pentru cÄ am bugetat o anumitÄ sumÄ Èi acum trebuie sÄ venim cu completÄri, dar lucrurile se vor rezolva” a mai spus conducÄtorul clubului sibian.

FIFA a notificat deja clubul Estrela Amadora sÄ plÄteascÄ prima ratÄ din transferul lui Ianis Stoica. ”FIFA a trimis o notificare cÄtre Amadora, li s-a dat termen 45 de zile pentru a ne plÄti prima tranÈÄ pe Ianis” a mai anunÈat preÈedintele lui FC Hermannstad.

FC Hermannstadt l-a cedat în varÄ pe Ianis Stoica la Amadora, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro Èi un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Cele douÄ formaÈii s-au înÈeles ca suma sÄ fie plÄtitÄ în trei tranÈe, eÈalonate timp de un an.