FC Hermannstadt nu a încasat încÄ banii de la FederaÈie pentru regula ”5+6”, dar nici prima tranÈÄ de la Amadora (Portugalia) pentru transferul lui Ianis Stoica.
Săraca echipă ”bogată” – FC Hermannstadt, probleme cu banii explicate de Daniel Niculae: ”Ne-a dat puțin peste cap”
JucÄtorii lui FC Hermannstadt au mai bine de o lunÄ restantÄ la salarii, problemÄ cauzatÄ de faptul cÄ sibienii nu au încasat încÄ o parte din banii pe care au mizat în varÄ la stabilirea bugetului pentru acest sezon.
Astfel, FederaÈia de Fotbal a amânat pentru luna noiembrie plata sumei de 660.000 euro, pe care FC Hermannstadt a obÈinut-o pe baza clasÄrii Èi respectÄrii regulii cu minim cinci jucÄtori români pe parcursul fiecÄrui meci din sezonul trecut. IniÈial, FederaÈia trebuia sÄ achite aceastÄ sumÄ în luna septembrie, dar a anunÈat cÄ o va face în noiembrie.
În plus, portughezii de la Estrela Amadora nu au achitat prima tranÈÄ din transferul lui Ianis Stoica, bani pe care trebuiau sÄ îi achite la finalul lui septembrie. Astfel, FC Hermannstadt a depus un memoriu la FederaÈia InternaÈionalÄ de Fotbal în care reclamÄ cÄ Amadora nu a plÄtit prima tranÈÄ.
ConducÄtorul lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a explicat cÄ sumele restante care trebuie sÄ intre în contul clubului sunt o bunÄ parte din buget. ”Sunt ceva probleme cu banii, nu e uÈor nici pentru noi, sumele restante pe care le avem de primit reprezintÄ o mare parte din bugetul creionat. Asta ne-a dat puÈin peste cap, dar sperÄm sÄ primim aceÈti bani cât mai repede. BÄieÈii au înÈeles situaÈia, nu au fost probleme, dar au Èi ei familii, rate, probleme ca toatÄ lumea. Cu licenÈierea suntem ok, problema e în perspectivÄ, pentru cÄ am bugetat o anumitÄ sumÄ Èi acum trebuie sÄ venim cu completÄri, dar lucrurile se vor rezolva” a mai spus conducÄtorul clubului sibian.
FIFA a notificat deja clubul Estrela Amadora sÄ plÄteascÄ prima ratÄ din transferul lui Ianis Stoica. ”FIFA a trimis o notificare cÄtre Amadora, li s-a dat termen 45 de zile pentru a ne plÄti prima tranÈÄ pe Ianis” a mai anunÈat preÈedintele lui FC Hermannstad.
FC Hermannstadt l-a cedat în varÄ pe Ianis Stoica la Amadora, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro Èi un procent de 20% dintr-un viitor transfer. Cele douÄ formaÈii s-au înÈeles ca suma sÄ fie plÄtitÄ în trei tranÈe, eÈalonate timp de un an.
