sibiul intră în era smart: 130 de stații tursib primesc mega-ecrane digitale cu camere video

Stațiile de autobuz din Sibiu vor fi echipate, în următoarele șase luni, cu 110 afișaje și 20 de totemuri digitale.

Acum două zile, în 17 noiembrie, Primăria Sibiu a semnat un contract de achiziție cu firma Flash Lighting System SA, care va asigura transportul, instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor și integrarea lor în sistemul de management al flotei utilizat în municipiu.