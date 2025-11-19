sibiul intră în era smart: 130 de stații tursib primesc mega-ecrane digitale cu camere video

Stațiile de autobuz din Sibiu vor fi echipate, în următoarele șase luni, cu 110 afișaje și 20 de totemuri digitale. Acum două zile, în 17 noiembrie, Primăria Sibiu a semnat un contract de achiziție cu firma Flash Lighting System SA, care va asigura transportul, instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor și integrarea lor în sistemul de management al flotei utilizat în municipiu.

“În prezent 36 de stații de transport public sunt dotate cu astfel de afișaje. Prin acest proiect vom echipa încă 130 astfel de locații cu mijloace de informare digitale, ceea ce înseamnă că vom reuși să modernizăm din acest punct de vedere, al informării călătorilor, mai mult de jumătate din totalul de stații din oraș. Continuăm astfel să investim în sistemul de transport public. Reamintesc că Sibiul, ca lider de asociere, a achiziționat 36 de autobuze electrice noi pentru transportul metropolitan, împreună cu stații de încărcare rapide și lente pentru acestea, toate fiind livrate și intrând în flota Tursib. De asemenea, un alt proiect, pentru achiziția a 16 autobuze pentru Municipiu, a fost aprobat la finanțare din fonduri europene nerambursabile, urmând să semnăm contractul și să inițiem achiziția.” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Valoarea investiției în aceste sisteme smart de informare a călătorilor este de 7,47 milioane de lei, fonduri europene nerambursabile obținute de Primăria Sibiu în cadrul PNRR.

Cele 110 afișaje au dimensiunea de 81 cm, pe format vedere, iar totemurile au diagonala de 140 cm, pe format portret.

Acestea vor oferi informații corecte și în timp util cu privire la:

linia, destinația și timpul până la sosirea următorului vehicul în stația respectivă;

informații utile legate de orar, traseu, precum și mesaje importante, alerte, anunțuri, etc, transmise din dispecerat referitoare la devieri de rute.

Afișajele și totemurile sunt echipate cu un sistem informatic care permite inclusiv transmiterea de mesaje video și audio. De asemenea, sunt dotate cu camere video de supraveghere.