strada sibiului din cisnădie s-a redeschis: primarul a făcut „testul paharului” și a tras concluzia / video

Strada Sibiului, una dintre cele mai importante artere de acces între CisnÄdie Èi municipiul Sibiu, a fost redeschisÄ circulaÈiei dupÄ aproape cinci luni de lucrÄri. ÎnchisÄ din iunie pentru modernizare Èi consolidare, Èoseaua este acum finalizatÄ în proporÈie de 99%, potrivit PrimÄriei CisnÄdie.

Pentru a demonstra calitatea lucrÄrilor, primarul Mircea OrlÄÈan a filmat un moment devenit deja viral: testul paharului de apÄ. A urcat în maÈinÄ, a aÈezat un pahar plin pe bord Èi a coborât pe noul covor asfaltic pentru a arÄta cÄ drumul este suficient de bine nivelat încât apa sÄ nu se verse.