sua și rusia ar pune la cale un plan de pace în 28 de puncte pentru războiul din ucraina

Statele Unite ale Americii și Rusia lucrează la un plan de pace cu 28 de puncte, care ar urma să fie prezentat până la sfârșitul lunii, fără implicarea directă a Ucrainei sau a Uniunii Europene. Surse citate de Axios și Politico afirmă că inițiativa vine în contextul slăbirii poziției președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după mai multe scandaluri de corupție care afectează acum guvernul său, scrie elmundo.es.

Potrivit informațiilor citate, planul este structurat în patru categorii principale: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea Europei și viitoarele relații între SUA, Rusia și Ucraina. Propunerea este inspirată de modelul folosit pentru Gaza, atât prin structură, cât și prin limbaj, fiind dezvoltată bilateral, la marginea principalului stat afectat de conflict.