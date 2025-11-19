transportul metropolitan sibiu face încă o victimă: o firmă renunță la 2 curse

Încă o firmă care efectuează transport de persoane pe raza județului Sibiu, în baza unui contract încheiat cu Consiliului Județean, renunță la curse din caza transportului metropolitan.
Consilierii județeni sunt chemați, în ședința de la finalul lunii noiembrie, să aprobe modificarea unei hotărâri ca urmare a solicitării societății Amring de a modifica programul de circulație pentru transportul în județ.
Amring renunță la două curse
Asocierea Amring SRL și Helvia Retro SRL va renunța la două curse de transport ca urmare a implementării transportului metropolitan la 1 decembrie. Traseele ce se vor suspenda sunt:
- 021 Sibiu – Vestem – Sibiu
- 025 Sibiu – Șelimbăr – Cisnădioara
De asemenea, societatea de transport va modifica programul pe un alt traseu. „Am decis schimbarea traseului 024 Sadurel – Sibiu în Traseu Școlar, începând cu data de 01.12.2025, cu doar 1 cursă planificată, modificarea mașinilor din cauza scăderii numărului de abonați și elevi, fiind nevoie doar de 1 microbuz de 20 de locuri pe acest traseu”, se arată în notificarea transmisă către CJ Sibiu. Tarifele pe acest traseu vor rămâne neschimbate, anunță Amring.
Luna trecută, și societatea Transmixt a anunțat că va modifica programele de circulație pe unele trasee și va suspenda prestarea serviciilor de transport pe cele care sunt efectuate în cadrul ADI Transport Metropolitan de către Tursib.
