vitraliu de valoare istorică imensă, distrus de un politician: s-a împiedicat și a dat cu capul în el / video

Un accident neașteptat petrecut la Palatul Piacentini din Roma a provocat pagube considerabile unui vitraliu istoric, evaluat la 40.000 de euro.

Victima incidentului a fost Emanuele Cani, consilier regional din Sardinia, care s-a împiedicat pe scările clădirii, lovind vitraliul cunoscut sub numele de „Carta Muncii”.

Lucrarea, realizată de celebrul artist futurist Mario Sironi, datează din 1932 și prezintă scene cu personaje implicate în activități artizanale și artistice, reflectând iconografia perioadei fasciste.

Vitraliul a fost restaurat în 2014, în cadrul eforturilor de conservare a patrimoniului cultural italian. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Politicianul și-a exprimat regretul față de incident și a declarat că va colabora pe deplin pentru soluționarea situației.

Experții în patrimoniu cultural subliniază că pierderea acestui vitraliu depășește valoarea materială, afectând imaginea istorică și turistică a clădirii.

În urma evenimentului, specialiștii recomandă o revizuire a protocoalelor de securitate pentru a preveni accidente similare în viitor, mai ales în locații cu valoare istorică și culturală ridicată.