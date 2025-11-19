ziua z în românia: sute de percheziții în toată țara, inclusiv în județul sibiu / video

Autoritățile judiciare și forțele de ordine din România au declanșat miercuri o acțiune națională de proporții, vizând destructurarea unor rețele implicate în activități grave.

Conform oamenilor legii, sunt instrumentate fapte grave, precum exploatarea minorilor, traficul de persoane, distribuirea de materiale cu caracter pornografic infantil, traficul de droguri și infracțiuni informatice.

Intervenția, coordonată de DIICOT în colaborare cu Poliția Română, beneficiază de sprijinul Poliției de Frontieră și al Jandarmeriei. În cadrul acestei operațiuni sunt puse în aplicare 216 mandate de percheziție la nivel național și peste 250 de mandate de aducere pentru persoanele suspectate de implicare în activitățile ilegale investigate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Acțiunile nu se limitează la percheziții: în paralel, trupele operative desfășoară peste 50 de intervenții simultane în mai multe județe, scopul fiind identificarea tuturor membrilor rețelelor și strângerea de probe esențiale pentru dosarele penale aflate în lucru.

Operațiunea se înscrie în seria acțiunilor denumite „Ziua Z”, inițiate în 2018 pentru combaterea structurilor de criminalitate organizată care acționează pe teritoriul României. Eforturile de miercuri au ca obiectiv nu doar documentarea activităților infracționale și identificarea suspecților, ci și descoperirea bunurilor provenite din infracțiuni, care pot fi supuse confiscării sau folosite la recuperarea prejudiciilor.