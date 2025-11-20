accident pe strada luptei din sibiu: adolescentă de 16 ani rănită și dusă la spital / foto

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident rutier produs între două mașini, pe strada Luptei din municipiu.

Din primele cercetările a rezultat faptul că, un sibian în vârstă de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism ce se deplasa către Bulevardul General Vasile Milea, din cauza neatenției, acesta a pătruns pe contrasens. La scurt timp, acesta a intrat în coliziune cu o altă mașină condusă din sens opus de un bărbat în vârstă de 44 de ani, tot din Sibiu.

În urma impactului, o adolescentă de 16 ani, pasageră în mașina condusă de bărbatul în vârstă de 44 de ani, a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Conform SAJ SIBIU, aceasta a suferit un traumatism cranio-facial și leziuni la genunchi. După acordarea primului ajutor, tânăra a fost dusă la CPU Luther, fiind în stare stabilă.

Testele alcoolscopice efectuate asupra ambilor conducători auto au fost negative.

Traficul în zonă a fost afectat pe durata intervenției.