accidentul cu microbuzul răsturnat la veștem: din cei 11 răniți, doar unul a rămas internat

Unsprezece persoane au avut nevoie de asistență medicală după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat pe DN1 la intrare în Veștem. În urma accidentului produs marți, o persoană a rămas internată în spital.

Accidentul a avut loc marți dimineață pe DN1 la Veștem. Un microbuz a intrat în coliziune cu o mașină. Șase dintre cele 11 persoane aflate în mijlocul de transport au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU Sibiu.

În prezent, o singură persoană este internată în spital. „Un număr de șase persoane au fost transportate la Serviciul UPU al SCJU Sibiu, în urma accidentului rutier de marți dimineață. Dintre acestea, o singură persoană a avut nevoie de internare. Este vorba despre o femeie în vârstă de 53 de ani, cu traumatism toraco-lombar, internată la acest moment în cadrul Secției Neurochirurgie. Restul pacienților au fost evaluați în Serviciul UPU și au plecat acasă cu recomandări din partea medicilor urgentiști”, informează Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Vă reamintim că persoanele aflate în microbuz ieșiseră de la muncă și se deplasau către casă, în județul Vâlcea. (DETALII AICI)