aeroportul sibiu acuză primăria că ignoră nejustificat servituțile aeronautice: ”le-am transmis din 2021. nu sunt incluse nici în pug”

Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) a transmis, într-un răspuns oficial pentru Ora de Sibiu, un set de clarificări privind regimul de avizare al construcțiilor din zona Turnișor și modul în care autoritățile locale ar fi trebuit să integreze servituțile aeronautice civile în documentațiile de urbanism. Instituția subliniază că și-a îndeplinit toate obligațiile legale, a informat atât Primăria Sibiu, cât și toate localitățile din vecinătate, însă recomandările nu au fost transpuse în Planul Urbanistic General.

Mai mulți locuitori ai cartierului Turnișor au reclamat faptul că zgomotul, vibrațiile și curenții de aer provocați de aeronavele care aterizează și decolează pe Aeroportul Internațional Sibiu le afectează liniștea și chiar le provoacă pagube materiale (DETALII FOTO ȘI VIDEO – AICI).

Servituțile aeronautice nu sunt responsabilitatea aeroportului — avizele sunt obligația primăriei și a investitorilor

În răspunsul transmis redacției, Aeroportul Sibiu explică încă de la început că nu are atribuții în avizarea directă a construcțiilor: „Emiterea avizelor pentru construcții și lucrări situate în zonele de servitute aeronautică nu intră în atribuțiile Aeroportului Internațional Sibiu, ci revine autorităților publice locale, prin serviciile de urbanism.”

În același timp, aeroportul amintește că legislația românească face obligatorie obținerea avizului AACR pentru orice construcție sau schimbare de destinație într-o zonă cu servituți aeronautice: „Orice intervenție urbanistică, schimbare de destinație sau edificare de construcții în zonele afectate de servituți aeronautice civile impune obținerea prealabilă a avizului AACR, chiar dacă acesta nu este menționat expres în certificatul de urbanism.”

Responsabilitatea nu este una subsidiară, ci strict individuală, arată instituția, revenind proprietarului sau dezvoltatorului care dorește să construiască. Primăria, prin serviciul de urbanism, este obligată să introducă în documentațiile oficiale aceste restricții, astfel încât certificatele și autorizațiile să fie emise conform legii.

Aeroportul spune că a informat toate primăriile vizate: zonele cu restricții aeronautice au fost transmise oficial

AIS precizează că în 2021 a îndeplinit toate obligațiile privind delimitarea și comunicarea zonelor supuse servituților aeronautice civile. Instituția enumeră în mod explicit măsurile întreprinse:

„a obținut Aviz Favorabil din partea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) pentru documentația tehnică privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice Aeroportului Internațional Sibiu”

„a publicat pe site-ul propriu și pe site-ul AACR limitele zonelor cu servituți aeronautice civile”

„a transmis adrese oficiale către toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) aflate în raza acestor zone de servituți”

”Aceste adrese conțineau limitele zonelor de servitute precum și extrase din Legea 21/2020 referitoare la obligativitatea avizelor AACR”, mai spun cei de la Aeroport.

Practic, fiecare primărie din zona de influență a aeroportului — inclusiv Primăria Sibiu — a fost informată oficial în urmă cu patru ani cu privire la obligația de a introduce servituțile în propriile documentații de urbanism.

Recomandările făcute Primăriei nu au fost puse în practică în Turnișor

Una dintre cele mai sensibile zone se află în cartierul Turnișor, situat chiar în proximitatea pragului 27 al pistei. Aeroportul afirmă că a avertizat autoritățile locale de mai multe ori, cerând introducerea în PUG a unor reguli obligatorii privind regimul de construire în această porțiune critică: „Aeroportul Internațional Sibiu a semnalat în repetate rânduri autorităților locale necesitatea introducerii în Planul Urbanistic General (PUG) a unor condiții clare privind regimul de construire în această zonă.”

Cu toate acestea, aeroportul precizează explicit: „Recomandările au fost transmise în trecut, dar nu au fost concretizate până în prezent prin includerea explicită a servituților aeronautice civile în documentațiile de urbanism.”

Regulile cerute vizează o zonă extinsă: „Pe o distanță de 1.800 m anterior pragului pistei și 250 m pe direcția nord–sud trebuie stabilite condiții suplimentare referitoare la forma și materialele utilizate la construirea acoperișurilor clădirilor.”

Neintegrarea acestor limitări în PUG poate conduce, avertizează AIS, la emiterea unor autorizații neconforme, care pot deveni nule absolut, conform Legii 50/1991.

Aeroportul afirmă clar că nu a primit nicio solicitare de dialog sau consultare din partea comunității din Turnișor și că nu a fost implicat în procedurile de avizare pentru construcțiile deja ridicate în zonă:

„Aeroportul Internațional Sibiu nu a primit solicitări directe de consultare din partea locuitorilor din cartierul Turnișor și nici nu a fost implicat în proceduri de avizare pentru construcțiile edificate în zona respectivă.”

Primăria are obligația legală de a solicita avize AACR

Cei de la Aeroport subliniază că toate operațiunile aeriene sunt desfășurate conform procedurilor AACR și ROMATSA și că siguranța operațională este monitorizată permanent prin Safety Management System, inspecții și audituri.

Totodată, Aeroportul Sibiu afirmă că a informat constant autoritățile locale cu privire la obligativitatea respectării servituților aeronautice și revine, încă o dată, cu o solicitare fermă: „Reiterăm și public solicitarea transmisă în mod repetat Primăriei Sibiu de a solicita avize din partea Autorității Aeronautice Civile Române în conformitate cu prevederile Codului Aerian, art. 87, alin. 1.”

În toate avizele AACR, includerea unei clauze este obligatorie:

„Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Internațional Sibiu și R.A. ROMATSA sunt exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă.”

Din răspunsul oficial al Aeroportului Internațional Sibiu rezultă un lucru clar: instituția și-a îndeplinit toate obligațiile legale privind delimitarea și comunicarea zonelor de protecție aeronautică și a solicitat repetat ca aceste reguli să fie integrate în PUG. Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat.

Ora de Sibiu a făcut o solicitare oficială către Primăria Sibiu, de mai bine de o săptămână, dar până la ora publicării articolului. nu am primit un răspuns.