amendă mare pentru wizz air: au fost găsite nereguli la oferta abonamentului „nelimitat”

Wizz Air, sancționată cu 500.000 de euro de autoritatea italiană pentru promovarea înșelătoare a abonamentului „nelimitat”

Autoritatea pentru Concurență și Piață din Italia a aplicat o amendă de jumătate de milion de euro companiei low cost Wizz Air, acuzând practici comerciale incorecte în promovarea abonamentului anual „Wizz All You Can Fly”.

Conform Hotnews.ro , operatorul aerian a prezentat abonamentul ca fiind „nelimitat”, fără a furniza informații clare despre restricțiile reale impuse clienților. Abonamentul, inițial vândut promoțional la 499 de euro, apoi la 599 de euro, oferea acces nelimitat la zborurile internaționale operate de companie. Autoritatea italiană a constatat însă că prezentarea publică a serviciului a fost înșelătoare.

În materialele promoționale, Wizz Air nu a menționat detalii esențiale privind limitările abonamentului, cum ar fi ferestrele de rezervare, numărul de locuri disponibile pe fiecare zbor și alte restricții privind utilizarea serviciului.

Mai mult, anumite clauze contractuale au fost considerate abuzive, întrucât permiteau companiei să modifice unilateral termenii serviciului sau să îl suspende complet, fără justificare și fără a oferi protecții adecvate pentru consumatori. Regulile impuse de Wizz Air îngreunau, de asemenea, dreptul la rambursare proporțională și limitau posibilitatea de retragere în caz de suspendare sau încetare a abonamentului, inclusiv atunci când aeroportul afectat era hub-ul preferat al clientului.

AGCM a concluzionat că aceste practici generau un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile consumatorilor, încălcând legislația privind practicile comerciale corecte.