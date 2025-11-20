anaf l-a dat în judecată pe klaus iohannis: a deschis acțiune în instantă la tribunalul sibiu și cere despăgubiri pentru casa de pe bălcescu

Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a inițiat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României să achite despăgubirile aferente nefolosirii cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Demersul reprezintă o continuare a procedurilor derulate de ANAF pentru stabilirea dreptului de proprietate al Statului și recuperarea sumelor corespunzătoare pentru lipsa de folosință a imobilului.

Având în vedere că pârâții nu au efectuat plata voluntară, instanței i s-a solicitat, totodată, aplicarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru a garanta recuperarea sumelor datorate Statului.

Autoritățile reafirmă că vor acționa cu promptitudine, folosind toate instrumentele legale disponibile, pentru protejarea intereselor Statului Român.