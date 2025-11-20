atmosferă de sărbătoare și gust autentic la jar’s steak & spritz – christmas party, sală de conferințe și preparate din carne de vită premium

Aproape de centrul Sibiului, Jar’s Steak & Spritz s-a impus rapid ca un reper al rafinamentului culinar și al eleganței moderne. Aici, gastronomia devine o experiență, iar fiecare preparat este o poveste despre gust, echilibru și pasiune.

Restaurantul Jar’s Steak & Spritz se află pe Strada Ion Luca Caragiale 1A. și îmbină perfect rafinamentul unui steakhouse contemporan cu atmosfera caldă și primitoare a unui local unde te simți întotdeauna binevenit. Fie că vii pentru o cină elegantă, o întâlnire de afaceri sau un eveniment privat, Jar’s este locul în care gustul autentic întâlnește eleganța.

Antricotul de vită maturat 90 de zile în unt, vedeta meniului disponibilă doar din decembrie

Jar’s Steak & Spritz se diferențiază de restul restaurantelor din Sibiu prin atenția acordată ingredientelor și procesului de preparare. Cărnurile de vită sunt aduse din SUA, Uruguay, Wagyu din Japonia și Australia. Pe lângă fripturile suculente, mai pot fi servite și alte preparate delicioase din pui, porc, dar și paste, pește și fructe de mare sau papanași, pentru desert. Mușchiul de bizon este, de asemenea, una dintre specialitățile restaurantului.

Preparatul emblematic al restaurantului este antricotul de vită maturat în unt timp de 90 de zile, disponibil din luna decembrie. Gustul său intens și textura fină oferă o experiență culinară memorabilă, apreciată de pasionații de fine dining din toată țara.

Pe lângă preparatele premium din carne, meniul include o gamă variată de opțiuni – de la paste și burgeri gourmet, la salate proaspete și deserturi rafinate – toate gătite cu aceeași grijă pentru detaliu și gust.

Bufetul Jar’s, o experiență culinară de zi cu zi

De luni până vineri între orele 12:00- 15:00, restaurantul le oferă clienților bufetul Jar’s, o selecție de preparate proaspete, variate, pregătite zilnic. Este soluția ideală pentru cei care își doresc un prânz echilibrat, gustos și servit într-un ambient elegant.

Bufetul surprinde prin diversitate și prospețime, iar combinația dintre preparatele tradiționale reinterpretate și cele moderne face ca fiecare masă să fie o nouă descoperire culinară.

Cei interesați să înceapă ziua cu un mic dejun delicios trebuie să știe că se servește de luni până vineri între orele 7.00 și 10.00, iar sâmbăta și duminica între orele 8.00 și 10.30.

Evenimente corporate și Christmas Party pentru companii

Pe lângă experiența gastronomică de zi cu zi, Jar’s Steak & Spritz este și locul perfect pentru evenimente corporate, dineuri private sau petreceri de Crăciun pentru companii.

Restaurantul dispune de o sală de conferințe modernă, ideală pentru prezentări, workshopuri sau întâlniri de afaceri, oferind intimitate și un cadru elegant. După partea formală, invitații pot continua seara într-o atmosferă relaxată, bucurându-se de preparatele restaurantului și de serviciile impecabile ale echipei Jar’s.

Fie că este vorba despre o petrecere de final de an sau un eveniment restrâns, Jar’s propune meniuri personalizate, servicii premium și o experiență completă, adaptată fiecărui client.

Atmosferă rafinată și servicii impecabile

Designul interior al restaurantului reflectă echilibrul perfect între modernitate și confort. Spațiul elegant, luminile discrete și muzica atent aleasă creează o atmosferă potrivită atât pentru o cină romantică, cât și pentru întâlniri de afaceri sau momente petrecute alături de prieteni.

Personalul atent și serviciile impecabile completează experiența, transformând fiecare vizită într-o ocazie de relaxare și răsfăț culinar.

Pentru cei interesați, restaurantul Jar’s Steak & Spritz poate fi găsit pe pagina de instagram și facebook, dar și pe site-ul special destinat rezervărilor. Cei interesați pot suna inclusiv la numărul de telefon 0728 105 912.