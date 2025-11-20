aventură western pentru cei mici: „circul lui buffalo bill” la teatrul gong sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu vă invită joi, 27 noiembrie, la ora 18:00, la spectacolul în limba germană „Zirkus Buffalo Bill / Circul lui Buffalo Bill”, regizat de Eva Labadi. Spectacolul va fi proiectat cu supratitrare în limba română.

„Zirkus Buffalo Bill / Circul lui Buffalo Bill” este un spectacol de inspirație western, ce îmbină arta animației cu elemente de jonglerie și acrobații într-o poveste despre vise, iluzii și Vestul Sălbatic. Cu scene ample, pline de suspans, dar și mult umor, producția de la Sibiu surprinde prin caracterul muzical și interactiv al spectacolului, ce va face deliciul celor mai mici dintre spectatori. Născut în Iowa – Statele Unite ale Americii, William Frederick Cody a devenit cunoscut în întreaga lume sub numele de Buffalo Bill, creatorul unora dintre cele mai spectaculoase numere de circ, redefinind industria divertismentului din secolul al XIX-lea.

Producția de la Sibiu se bucură de contribuția unor artiști importanți ca scenograful Dio Zoltán, co-fondator al Teatrului Ort Iki din Debrecen (Ungaria) sau compozitorul Cári Tibor, câștigătorul a două premii UNITER pentru muzică în teatru. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Jenö Major, Claudia Stühler, Angela Páskuy, Adrian Prohaska și Lucia Barbu. Grafica pentru păpuși a fost realizată de Judit Komlódi. Traducerea scenariului în limba germană a fost asigurată de Beatrice Ungar, iar cântecele au fost adaptate în limba germană de Dana Borteanu.

„Circul lui Buffalo Bill” are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani. Costul unui bilet este 12 lei, tarif unic, flexibil, în limita locurilor disponibile. Biletele au fost puse în vânzare online prin teatrulgong.ro, dar și la sediul Agenției Teatrale din str. Alexandru Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta de la 10:00 la 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Pentru mai multe detalii legate de biletul flexibil și avantajele acestuia, vă rugăm să citiți regulamentul evenimentelor.

FOTO – Ovidiu Matiu